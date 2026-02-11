3 головні ознаки надійного партнера — думка психолога

Щаслива молода пара. Фото: freepik

У стосунках часто звертають увагу на мінуси партнера, а не на те, що робить його справді цінним. Це природно, бо ми підсвідомо боїмося болю та розчарувань. Проте психологи радять змінити фокус і помічати "зелені прапорці" — риси, які показують, що людина дійсно заслуговує на вашу довіру і підтримку.

Ознаки того, що партнер вам підходить

Американський психолог Марк Треверс виділив три головні риси, на які варто звертати увагу у партнері. Перша — це здатність переживати ваші емоції разом із вами. Коли вам сумно або тривожно, а партнер щиро підтримує і ділить ваші почуття, це значно зміцнює зв’язок. Важливо відчувати, що ваша радість чи смуток не залишаються непоміченими. Якщо людина здатна посміхатися разом із вами, радіти вашим маленьким перемогам і ділитися моментами щастя, це однозначно "зелений прапорець".

Друга риса — завжди бути на вашому боці. Це не означає погоджуватися у всьому, а відчувати, що у складних ситуаціях ви не самі. Чи це конфлікт на роботі, розбіжності у сім’ї, чи непорозуміння між вами двома — справжній партнер завжди підтримає вас.

І третій "зелений прапорець" — готовність визнавати помилки і працювати над стосунками. Людина, яка може сказати "вибач" без відчуття приниження і з бажанням розв'язати проблему, показує, що вона цінує зв'язок і готова вкладатися у нього. З такими партнерами стосунки вийдуть глибшими та стабільнішими.

