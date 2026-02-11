Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ 3 "зеленых флажка" в отношениях, что гарантируют счастье

3 "зеленых флажка" в отношениях, что гарантируют счастье

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:03
3 главных признака надежного партнера — мнение психолога
Счастливая молодая пара. Фото: freepik

В отношениях часто обращают внимание на минусы партнера, а не на то, что делает его действительно ценным. Это естественно, потому что мы подсознательно боимся боли и разочарований. Однако психологи советуют изменить фокус и замечать "зеленые флажки" — черты, которые показывают, что человек действительно заслуживает вашего доверия и поддержки.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Psychology Today.

Реклама
Читайте также:

Признаки того, что партнер вам подходит

Американский психолог Марк Треверс выделил три главные черты, на которые стоит обращать внимание в партнере. Первая — это способность переживать ваши эмоции вместе с вами. Когда вам грустно или тревожно, а партнер искренне поддерживает и делит ваши чувства, это значительно укрепляет связь. Важно чувствовать, что ваша радость или грусть не остаются незамеченными. Если человек способен улыбаться вместе с вами, радоваться вашим маленьким победам и делиться моментами счастья, это однозначно "зеленый флажок".

Вторая черта — всегда быть на вашей стороне. Это не значит соглашаться во всем, а чувствовать, что в сложных ситуациях вы не одни. Будь то конфликт на работе, разногласия в семье или недоразумение между вами двумя — настоящий партнер всегда поддержит вас. 

И третий "зеленый флажок" — готовность признавать ошибки и работать над отношениями. Человек, который может сказать "извини" без чувства унижения и с желанием решить проблему, показывает, что он ценит связь и готов вкладываться в нее. С такими партнерами отношения получатся глубокими и стабильными.

Ранее мы писали о том, в каком возрасте женщины чаще всего решаются на измену и почему.

Также мы сообщали, какие животные выбирают себе пару один раз на всю жизнь.

психология как построить счастливые отношения любовь отношения
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации