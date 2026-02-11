3 главных признака надежного партнера — мнение психолога

Счастливая молодая пара. Фото: freepik

В отношениях часто обращают внимание на минусы партнера, а не на то, что делает его действительно ценным. Это естественно, потому что мы подсознательно боимся боли и разочарований. Однако психологи советуют изменить фокус и замечать "зеленые флажки" — черты, которые показывают, что человек действительно заслуживает вашего доверия и поддержки.

Признаки того, что партнер вам подходит

Американский психолог Марк Треверс выделил три главные черты, на которые стоит обращать внимание в партнере. Первая — это способность переживать ваши эмоции вместе с вами. Когда вам грустно или тревожно, а партнер искренне поддерживает и делит ваши чувства, это значительно укрепляет связь. Важно чувствовать, что ваша радость или грусть не остаются незамеченными. Если человек способен улыбаться вместе с вами, радоваться вашим маленьким победам и делиться моментами счастья, это однозначно "зеленый флажок".

Вторая черта — всегда быть на вашей стороне. Это не значит соглашаться во всем, а чувствовать, что в сложных ситуациях вы не одни. Будь то конфликт на работе, разногласия в семье или недоразумение между вами двумя — настоящий партнер всегда поддержит вас.

И третий "зеленый флажок" — готовность признавать ошибки и работать над отношениями. Человек, который может сказать "извини" без чувства унижения и с желанием решить проблему, показывает, что он ценит связь и готов вкладываться в нее. С такими партнерами отношения получатся глубокими и стабильными.

