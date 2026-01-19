Відео
Україна
5 ароматів від Zara, які замінять люксові парфуми

Дата публікації: 19 січня 2026 19:51
П'янкі парфуми від Zara — бюджетні альтернативи люксовим ароматам
Парфум на фоні квітів. Фото: Freepik

Бюджетні, але ефектні — парфуми від Zara здатні легко замінити нішеві аромати. Деякі з них настільки схожі на люксові парфуми, що відрізнити їх майже неможливо.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Аналоги люксових парфумів від Zara

Rose Gourmand від Zara — Roses Musk від Montale

Ця парфумована вода від Zara має пряні ноти гвоздики та свіжість жасмину й півонії. Вони ідеально доповнюють ніжну троянду. Rose Gourmand — це аналог Roses Musk від Montale.

Amber Fusion від Zara — Chance Eau de Toilette від Chanel

Аромат теплий та насичений. Він поєднує в собі східні та деревні нотки: ваніль, сандалове дерево та пачулі. Ідеальний вибір на холодну пору року, що замінить Chance Eau de Toilette.

Чим пахнуть парфуми Cherry Smoothie від Zara
Amber Fusion від Zara. Фото: Instagram

Hypnotic Vanilla від Zara — Hypnotic Poison від Dior

Парфум нагадує кремову ваніль, але ненав'язливу, а теплу та ніжну. Легкі ноти квітів додають жіночності, а деревні відтінки роблять його благороднішим. Цей аромат — альтернатива Hypnotic Poison.

Cherry Smoothie від Zara — Lost Cherry від Tom Ford

Цей парфум нагадує подих енергії. Фруктові ноти вишні та сливи підкреслені гіркуватою свіжістю мигдалю. Чорна ваніль і боби тонка разом створюють спокусливий аромат, що нагадує Lost Cherry.

Чим пахнуть парфуми Cherry Smoothie від Zara
Cherry Smoothie від Zara. Фото: Instagram

Velvet Shadow від Zara — Love Don't Be Shy від Kilian

Цей витончений аромат розкривається глибокими нотами квітів, деревини і м'якого мускусу. В основі — жасмин, ірис та сандал. Velvet Shadow залишає по собі ніжний шлейф, який в точності відтворює характер Love Don't Be Shy.

духи парфуми краса аромат запах
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
