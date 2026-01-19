Пьянящие духи от Zara — бюджетные альтернативы люксовым ароматам

Парфюм на фоне цветов. Фото: Freepik

Бюджетные, но эффектные — духи от Zara способны легко заменить нишевые ароматы. Некоторые из них настолько похожи на люксовые духи, что отличить их почти невозможно.

Аналоги люксовых духов от Zara

Rose Gourmand от Zara — Roses Musk от Montale

Эта парфюмированная вода от Zara имеет пряные ноты гвоздики и свежесть жасмина и пиона. Они идеально дополняют нежную розу. Rose Gourmand — это аналог Roses Musk от Montale.

Amber Fusion от Zara — Chance Eau de Toilette от Chanel

Аромат теплый и насыщенный. Он сочетает в себе восточные и древесные нотки: ваниль, сандаловое дерево и пачули. Идеальный выбор на холодное время года, который заменит Chance Eau de Toilette.

Amber Fusion от Zara. Фото: Instagram

Hypnotic Vanilla от Zara — Hypnotic Poison от Dior

Парфюм напоминает кремовую ваниль, но ненавязчивую, а теплую и нежную. Легкие ноты цветов добавляют женственности, а древесные оттенки делают его более благородным. Этот аромат — альтернатива Hypnotic Poison.

Cherry Smoothie от Zara — Lost Cherry от Tom Ford

Этот парфюм напоминает дыхание энергии. Фруктовые ноты вишни и сливы подчеркнуты горьковатой свежестью миндаля. Черная ваниль и бобы тонка вместе создают соблазнительный аромат, напоминающий Lost Cherry.

Cherry Smoothie от Zara. Фото: Instagram

Velvet Shadow от Zara — Love Don't Be Shy от Kilian

Этот утонченный аромат раскрывается глубокими нотами цветов, древесины и мягкого мускуса. В основе — жасмин, ирис и сандал. Velvet Shadow оставляет после себя нежный шлейф, который в точности воспроизводит характер Love Don't Be Shy.