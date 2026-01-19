Пьянящие духи от Zara — бюджетные альтернативы люксовым ароматам

5 ароматов от Zara, которые заменят люксовые духи
Бюджетные, но эффектные — духи от Zara способны легко заменить нишевые ароматы. Некоторые из них настолько похожи на люксовые духи, что отличить их почти невозможно.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Аналоги люксовых духов от Zara
Rose Gourmand от Zara — Roses Musk от Montale
Эта парфюмированная вода от Zara имеет пряные ноты гвоздики и свежесть жасмина и пиона. Они идеально дополняют нежную розу. Rose Gourmand — это аналог Roses Musk от Montale.
Amber Fusion от Zara — Chance Eau de Toilette от Chanel
Аромат теплый и насыщенный. Он сочетает в себе восточные и древесные нотки: ваниль, сандаловое дерево и пачули. Идеальный выбор на холодное время года, который заменит Chance Eau de Toilette.
Hypnotic Vanilla от Zara — Hypnotic Poison от Dior
Парфюм напоминает кремовую ваниль, но ненавязчивую, а теплую и нежную. Легкие ноты цветов добавляют женственности, а древесные оттенки делают его более благородным. Этот аромат — альтернатива Hypnotic Poison.
Cherry Smoothie от Zara — Lost Cherry от Tom Ford
Этот парфюм напоминает дыхание энергии. Фруктовые ноты вишни и сливы подчеркнуты горьковатой свежестью миндаля. Черная ваниль и бобы тонка вместе создают соблазнительный аромат, напоминающий Lost Cherry.
Velvet Shadow от Zara — Love Don't Be Shy от Kilian
Этот утонченный аромат раскрывается глубокими нотами цветов, древесины и мягкого мускуса. В основе — жасмин, ирис и сандал. Velvet Shadow оставляет после себя нежный шлейф, который в точности воспроизводит характер Love Don't Be Shy.
Читайте Новини.LIVE!