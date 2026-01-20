Кращі парфуми на кожен день — 7 ароматів, що запам'ятовуються

Парфуми на фоні квітів. Фото: Freepik

Парфуми мають підкреслювати характер та доповнювати образ, але не набридати. Є кілька ароматів, які можна використовувати хоч щодня. Вони легкі, свіжі та завжди приємні.

Добірку опублікувала користувачка TikTok datsenko.liza.

Які парфуми обрати на кожен день

Cherry Punk від Room 1015

Цей парфум заслужено вважають одним з найкращих вишневих ароматів. Соковиті ноти ягоди і гострого деревно-солодкого шафрану зачаровують. Ці парфуми — розкішне доповнення до будь-якого образу.

Narcos'is від Vertus

Якщо ви обожнюєте каву, то цей аромат точно сподобається. Гіркувато-пряні ноти у поєднанні зі свіжим листям ревеню, цитрусами та персиком створюють м'яку ароматичну композицію. Цей шлейф важко забути.

Парфум Narcos'is від Vertus. Фото: Instagram

Voyage sur la Route des Épices від La Sultane de Saba

Цей парфум тонкий, розслабляючий та чарівний. Східні ноти амбри, ванілі та пачулі додають тепла, затишку і пряності, але не перевантажують аромат. Він підійде на будь-яку пору року.

Né Il Giorno Né L'Ora від Filippo Sorcinelli

Любителям чистих та свіжих запахів цей аромат підійде ідеально. Свіжі цитрусові ноти, молода конвалія, терпкий кардамон та квіткові мотиви створюють легкий та приємний парфум. А солонуваті морські акценти додають йому особливого шарму.

Bois Imperial від Essential Parfums

Теплий та ніжний — цей аромат стане кращим доповненням до щоденного образу. В ньому поєднано ноти імбиру, лаванди, мускусу та бджолиного воску.

Парфум Bois Imperial від Essential Parfums. Фото: Instagram

Affection від Lattafa Perfumes

Цей аромат ніби обіймає ніжністю та теплом. Солодка фісташка, лісовий горіх і чорна смородина задають лагідного характеру. Його вдало підкреслюють лілія та жасмин. Ідеальний парфум для щоденного використання чи романтичних вечорів.

Male від Sister's Aroma

Парфум Male пахне свіжістю та крижаною насолодою. Ноти джину збалансовані деревними акордами та створюють розкішний шлейф. При цьому він легкий та ненабридливий.