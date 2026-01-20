Видео
7 лучших парфюмов на каждый день — выберите свой идеальный аромат

Дата публикации 20 января 2026 00:52
Лучшие духи на каждый день — 7 запоминающихся ароматов
Духи на фоне цветов. Фото: Freepik

Парфюм должен подчеркивать характер и дополнять образ, но не надоедать. Есть несколько ароматов, которые можно использовать хоть каждый день. Они легкие, свежие и всегда приятные.

Подборку опубликовала пользовательница TikTok datsenko.liza.

Какие духи выбрать на каждый день

Cherry Punk от Room 1015

Этот парфюм заслуженно считают одним из лучших вишневых ароматов. Сочные ноты ягоды и острого древесно-сладкого шафрана завораживают. Этот парфюм — роскошное дополнение к любому образу.

Narcos'is от Vertus

Если вы обожаете кофе, то этот аромат точно понравится. Горьковато-пряные ноты в сочетании со свежими листьями ревеня, цитрусами и персиком создают мягкую ароматическую композицию. Этот шлейф трудно забыть.

Чим пахнуть парфуми Narcos'is від Vertus
Парфюм Narcos'is от Vertus. Фото: Instagram

Voyage sur la Route des Épices от La Sultane de Saba

Этот парфюм тонкий, расслабляющий и очаровательный. Восточные ноты амбры, ванили и пачули добавляют тепла, уюта и пряности, но не перегружают аромат. Он подойдет на любое время года.

Né Il Giorno Né L'Ora от Filippo Sorcinelli

Любителям чистых и свежих запахов этот аромат подойдет идеально. Свежие цитрусовые ноты, молодой ландыш, терпкий кардамон и цветочные мотивы создают легкий и приятный парфюм. А солоноватые морские акценты добавляют ему особого шарма.

Bois Imperial от Essential Parfums

Теплый и нежный — этот аромат станет лучшим дополнением к ежедневному образу. В нем сочетаются ноты имбиря, лаванды, мускуса и пчелиного воска.

Чим пахнуть парфуми Bois Imperial від Essential Parfums
Парфюм Bois Imperial от Essential Parfums. Фото: Instagram

Affection от Lattafa Perfumes

Этот аромат будто обнимает нежностью и теплом. Сладкая фисташка, лесной орех и черная смородина задают ласковый характер. Его удачно подчеркивают лилия и жасмин. Идеальный парфюм для ежедневного использования или романтических вечеров.

Male от Sister's Aroma

Парфюм Male пахнет свежестью и ледяным наслаждением. Ноты джина сбалансированы древесными аккордами и создают роскошный шлейф. При этом он легкий и ненадоедливый.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
