Лучшие духи на каждый день — 7 запоминающихся ароматов

7 лучших парфюмов на каждый день — выберите свой идеальный аромат
Парфюм должен подчеркивать характер и дополнять образ, но не надоедать. Есть несколько ароматов, которые можно использовать хоть каждый день. Они легкие, свежие и всегда приятные.
Подборку опубликовала пользовательница TikTok datsenko.liza.
Какие духи выбрать на каждый день
Cherry Punk от Room 1015
Этот парфюм заслуженно считают одним из лучших вишневых ароматов. Сочные ноты ягоды и острого древесно-сладкого шафрана завораживают. Этот парфюм — роскошное дополнение к любому образу.
Narcos'is от Vertus
Если вы обожаете кофе, то этот аромат точно понравится. Горьковато-пряные ноты в сочетании со свежими листьями ревеня, цитрусами и персиком создают мягкую ароматическую композицию. Этот шлейф трудно забыть.
Voyage sur la Route des Épices от La Sultane de Saba
Этот парфюм тонкий, расслабляющий и очаровательный. Восточные ноты амбры, ванили и пачули добавляют тепла, уюта и пряности, но не перегружают аромат. Он подойдет на любое время года.
Né Il Giorno Né L'Ora от Filippo Sorcinelli
Любителям чистых и свежих запахов этот аромат подойдет идеально. Свежие цитрусовые ноты, молодой ландыш, терпкий кардамон и цветочные мотивы создают легкий и приятный парфюм. А солоноватые морские акценты добавляют ему особого шарма.
Bois Imperial от Essential Parfums
Теплый и нежный — этот аромат станет лучшим дополнением к ежедневному образу. В нем сочетаются ноты имбиря, лаванды, мускуса и пчелиного воска.
Affection от Lattafa Perfumes
Этот аромат будто обнимает нежностью и теплом. Сладкая фисташка, лесной орех и черная смородина задают ласковый характер. Его удачно подчеркивают лилия и жасмин. Идеальный парфюм для ежедневного использования или романтических вечеров.
Male от Sister's Aroma
Парфюм Male пахнет свежестью и ледяным наслаждением. Ноты джина сбалансированы древесными аккордами и создают роскошный шлейф. При этом он легкий и ненадоедливый.
