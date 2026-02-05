Олімпіада-2026 — які бренди створили форму для зірок спорту

Збірна Японії. Фото: Instagram/Asics

З 6 по 22 лютого 2026 року Мілан і Кортіна прийматимуть Зимові Олімпійські ігри. Цей захід щороку привертає увагу мільйонів глядачів, але не лише спортивними досягненнями — Олімпіада завжди була ареною стилю.

Новини.LIVE розповість, які дизайнери великих брендів створюють уніформу для команд цього року.

Які бренди одягатимуть спортсмени у Мілані та Кортіні

Збірна США продовжує співпрацю з Ralph Lauren, яка триває з 2008 року. Церемоніальний одяг для відкриття ігор поєднує вовняні пальта, прямі штани та светри з високим коміром у вінтажному стилі, а для закриття підібрано більш вільний і динамічний силует із пуховиками та штанами карго.

А от французькі спортсмени від Le Coq Sportif отримали пастельні костюми, легкі та функціональні. Італійці зʼявляться в EA7 Emporio Armani. Вони як завжди обирають класику — світлий фон, яскраві деталі прапора, мінімум зайвого, щоб головним залишався сам спорт.

Велика Британія буде в Adidas. Для них обрана темно-синя форма із червоними та білими вставками, а японці від Asics отримали уніформу з градієнтом від червоного до помаранчевого, що передає енергію команди.

Норвезькі светри від Dale of Norway нагадують історію бренду та олімпійську спадщину, поєднуючи традиційні орнаменти та сучасний крій.

Іспанську збірну одягає Joma, яка, як завжди, робить ставку на комфорт та тепло, а австралійські Sportscraft і XTM Performance додають історії та культури корінних народів до блейзерів і аксесуарів.

Українська команда ж виступатиме у формі від польського бренду 4F — костюми яскравих жовто-блакитних кольорів підкреслюють національні мотиви, карпатські елементи та вишиванку, втілену у сучасному крої.

Одяг відображає нашу ідентичність, силу і віру у власні перемоги, коли спорт стає частиною культурної історії.

