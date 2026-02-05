Олимпиада-2026 — какие бренды создали форму для звезд спорта

Сборная Японии. Фото: Instagram/Asics

С 6 по 22 февраля 2026 года Милан и Кортина будут принимать Зимние Олимпийские игры. Это мероприятие ежегодно привлекает внимание миллионов зрителей, но не только спортивными достижениями — Олимпиада всегда была ареной стиля.

Новини.LIVE расскажет, какие дизайнеры крупных брендов создают униформу для команд в этом году.

Какие бренды будут одевать спортсмены в Милане и Кортине

Сборная США продолжает сотрудничество с Ralph Lauren, которое длится с 2008 года. Церемониальная одежда для открытия игр сочетает шерстяные пальто, прямые брюки и свитера с высоким воротником в винтажном стиле, а для закрытия подобран более свободный и динамичный силуэт с пуховиками и брюками карго.

А вот французские спортсмены от Le Coq Sportif получили пастельные костюмы, легкие и функциональные. Итальянцы появятся в EA7 Emporio Armani. Они как всегда выбирают классику — светлый фон, яркие детали флага, минимум лишнего, чтобы главным оставался сам спорт.

Великобритания будет в Adidas. Для них выбрана темно-синяя форма с красными и белыми вставками, а японцы от Asics получили униформу с градиентом от красного до оранжевого, что передает энергию команды.

Норвежские свитера от Dale of Norway напоминают историю бренда и олимпийское наследие, сочетая традиционные орнаменты и современный крой.

Испанскую сборную одевает Joma, которая, как всегда, делает ставку на комфорт и тепло, а австралийские Sportscraft и XTM Performance добавляют истории и культуры коренных народов в блейзеры и аксессуары.

Украинская команда же будет выступать в форме от польского бренда 4F — костюмы ярких желто-голубых цветов подчеркивают национальные мотивы, карпатские элементы и вышиванку, воплощенную в современном крое.

Одежда отражает нашу идентичность, силу и веру в собственные победы, когда спорт становится частью культурной истории.

