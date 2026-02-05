Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Armani, Nike и Ralph Lauren — кто одел сборные на Олимпиаду-2026

Armani, Nike и Ralph Lauren — кто одел сборные на Олимпиаду-2026

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 18:28
Олимпиада-2026 — какие бренды создали форму для звезд спорта
Сборная Японии. Фото: Instagram/Asics

С 6 по 22 февраля 2026 года Милан и Кортина будут принимать Зимние Олимпийские игры. Это мероприятие ежегодно привлекает внимание миллионов зрителей, но не только спортивными достижениями — Олимпиада всегда была ареной стиля.

Новини.LIVE расскажет, какие дизайнеры крупных брендов создают униформу для команд в этом году.

Реклама
Читайте также:

Какие бренды будут одевать спортсмены в Милане и Кортине

Сборная США продолжает сотрудничество с Ralph Lauren, которое длится с 2008 года. Церемониальная одежда для открытия игр сочетает шерстяные пальто, прямые брюки и свитера с высоким воротником в винтажном стиле, а для закрытия подобран более свободный и динамичный силуэт с пуховиками и брюками карго.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вот французские спортсмены от Le Coq Sportif получили пастельные костюмы, легкие и функциональные. Итальянцы появятся в EA7 Emporio Armani. Они как всегда выбирают классику — светлый фон, яркие детали флага, минимум лишнего, чтобы главным оставался сам спорт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великобритания будет в Adidas. Для них выбрана темно-синяя форма с красными и белыми вставками, а японцы от Asics получили униформу с градиентом от красного до оранжевого, что передает энергию команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Норвежские свитера от Dale of Norway напоминают историю бренда и олимпийское наследие, сочетая традиционные орнаменты и современный крой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Испанскую сборную одевает Joma, которая, как всегда, делает ставку на комфорт и тепло, а австралийские Sportscraft и XTM Performance добавляют истории и культуры коренных народов в блейзеры и аксессуары.

Украинская команда же будет выступать в форме от польского бренда 4F — костюмы ярких желто-голубых цветов подчеркивают национальные мотивы, карпатские элементы и вышиванку, воплощенную в современном крое.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда отражает нашу идентичность, силу и веру в собственные победы, когда спорт становится частью культурной истории.

Ранее мы писали о том, что в МОК рассматривают другую дату для проведения Олимпиады в будущем.

Также мы сообщали, какие есть популярные сувениры к Олимпиаде-2026 и сколько они стоят.

мода известные бренды спортсмены форма Олимпийские игры-2026
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации