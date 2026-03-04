Дарування квартири — чому можуть відібрати житло та визнати договір недійсним

Дарування квартири — у кого потім можуть забрати нерухомість. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Дарування нерухомості в Україні традиційно вважається "залізобетонним" способом передачі майна — мовляв, підписали у нотаріуса, і справу зроблено. Проте свіжа судова практика цього року доводить зворотне: навіть ідеально оформлений договір може розсипатися в суді, якщо дарувальник доведе, що його змусили поставити підпис.

Ключовий аргумент у таких справах — відсутність вільної волі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Молчанова.

Як визнати договір дарування недійсним через тиск

Закон, а саме стаття 231 Цивільного кодексу, чітко каже: правочин, вчинений під впливом насильства (фізичного чи психологічного), є нікчемним у судовому порядку. Але на практиці довести цей "вплив" — завдання із зірочкою.

Молчанов зазначає, що успіх справи залежить не від емоцій позивача, а від сухої логіки доказів.

"Суд не вірить на слово. Вам потрібно не просто заявити про тиск, а наочно продемонструвати трикутник: факт погрози — її вплив на психіку — і безпосередній зв’язок із візитом до нотаріуса. Без цієї ланки навіть найтрагічніша історія залишиться просто розповіддю", — каже адвокат.

Які докази приймає суд

У 2026 році суди стали значно прискіпливішими до цифрових доказів. Окрім класичних медичних довідок про побої чи нервові зриви, у хід ідуть:

скриншоти переписок у месенджерах із шантажем;

записи телефонних розмов, де звучать приховані погрози;

висновки незалежних психологів, що підтверджують пригнічений стан людини в момент підписання паперів.

Але тиснути на власника квартири може зовсім не той, хто її отримує.

"Помилково думати, що обдаровуваний має особисто загрожувати дарувальнику. Якщо примус йшов від третьої сторони, а новий власник про це знав або мав знати і просто мовчки скористався моментом — таку угоду суд також скасує", — підкреслює Молчанов.

Що буде після скасування дарування квартири

Якщо суд встановить факт тиску, ситуація для "агресора" стає плачевною. Квартира не просто повертається попередньому власнику. Згідно із законом, винна сторона потрапляє на гроші: відшкодування збитків у подвійному розмірі та компенсація моральної шкоди.

"Підпис у присутності нотаріуса — це ще не 100% гарантія згоди. Якщо воля людини була зламана, право власності перетворюється на ілюзію, яку можна розвіяти в судовому залі", — підкреслює Молчанов.

Отже, дарування сьогодні — це не фінал, а лише один із етапів, який вимагає повної впевненості у прозорості намірів обох сторін.

Фіктивне дарування замість продажу

Процес дарування нерухомості в Україні має чимало прихованих юридичних нюансів, про які важливо знати заздалегідь. Нотаріус Галина Ненченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зауважила, що нерідко громадяни намагаються оформити фіктивну угоду, щоб замаскувати фактичний продаж об'єкта.

"Якщо суд встановить, що дарування було укладене з метою приховати продаж, угода може бути визнана недійсною", — попереджає експертка, додаючи, що в такому разі майно просто повернеться попередньому власнику.

Окрім анулювання договору, на порушників чекають санкції від податкової служби та необхідність сплатити всі приховані збори.

"У випадках навмисного введення в оману державних органів може бути застосована цивільна або кримінальна відповідальність", — каже експертка.

Саме тому прозорість правочину є найкращим захистом від судових позовів та фінансових втрат у майбутньому.

