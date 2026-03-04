Дарование квартиры — у кого из украинцев могут признать договор недействительный

Дарение квартиры — у кого потом могут забрать недвижимость. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Многие привыкли считать дарственную на недвижимость в Украине гарантией собственности, которую невозможно обжаловать после визита в нотариус. Однако последние судебные решения рушат этот миф: даже безупречный документ аннулируют, если удастся подтвердить, что владельца заставили подписать бумаги против его воли.

Ключевой аргумент в таких делах — отсутствие свободной воли, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Молчанова.

Как признать договор дарения недействительным из-за давления

Закон, а именно статья 231 Гражданского кодекса, четко говорит: сделка, совершенная под влиянием насилия (физического или психологического), является ничтожной в судебном порядке. Но на практике доказать это "влияние" — задача со звездочкой.

Молчанов отмечает, что успех дела зависит не от эмоций истца, а от сухой логики доказательств.

"Суд не верит на слово. Вам нужно не просто заявить о давлении, а наглядно продемонстрировать треугольник: факт угрозы — ее влияние на психику — и непосредственную связь с визитом к нотариусу. Без этого звена даже самая трагическая история останется просто рассказом", — говорит адвокат.

Какие доказательства принимает суд

В 2026 году суды стали значительно более придирчивыми к цифровым доказательствам. Кроме классических медицинских справок о побоях или нервных срывах, в ход идут:

скриншоты переписок в мессенджерах с шантажом;

записи телефонных разговоров, где звучат скрытые угрозы;

заключения независимых психологов, подтверждающие подавленное состояние человека в момент подписания бумаг.

Но давить на владельца квартиры может вовсе не тот, кто ее получает.

"Ошибочно думать, что одариваемый должен лично угрожать дарителю. Если принуждение шло от третьей стороны, а новый собственник об этом знал или должен был знать и просто молча воспользовался моментом - такую сделку суд также отменит", — подчеркивает Молчанов.

Что будет после отмены дарения квартиры

Если суд установит факт давления, ситуация для "агрессора" становится плачевной. Квартира не просто возвращается предыдущему владельцу. По закону, виновная сторона попадает на деньги: возмещение убытков в двойном размере и компенсация морального вреда.

"Подпись в присутствии нотариуса — это еще не 100% гарантия согласия. Если воля человека была сломана, право собственности превращается в иллюзию, которую можно развеять в судебном зале", — подчеркивает Молчанов.

Так что дарение сегодня — это не финал, а лишь один из этапов, который требует полной уверенности в прозрачности намерений обеих сторон.

Фиктивное дарение вместо продажи

Процесс дарения недвижимости в Украине имеет немало скрытых юридических нюансов, о которых важно знать заранее. Нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметила, что нередко граждане пытаются оформить фиктивную сделку, чтобы замаскировать фактическую продажу объекта.

"Если суд установит, что дарение было заключено с целью скрыть продажу, сделка может быть признана недействительной", — предупреждает эксперт, добавляя, что в таком случае имущество просто вернется предыдущему владельцу.

Кроме аннулирования договора, нарушителей ждут санкции от налоговой службы и необходимость оплатить все скрытые сборы.

"В случаях умышленного введения в заблуждение государственных органов может быть применена гражданская или уголовная ответственность", — говорит эксперт.

Именно поэтому прозрачность сделки является лучшей защитой от судебных исков и финансовых потерь в будущем.

Как сообщалось, стремясь осчастливить близких роскошным подарком вроде собственного жилья, мы редко задумываемся о финансовых хвостах. Однако реалии 2026-го требуют прагматизма: старые долги могут легко испортить даже самый быстрый жест.

Также мы рассказывали, что дарственная остается самым удобным вариантом для тех, кто хочет переписать жилье или землю на близких без лишних формальностей. Однако, планируя такую сделку в 2026-м, стоит заранее изучить все правила налогообложения и возможные риски, чтобы избежать проблем в будущем.