Україна
Гардероб після 50 — що допоможе мати ефектний вигляд

Гардероб після 50 — що допоможе мати ефектний вигляд

Дата публікації: 19 січня 2026 18:25
Модні поради для жінок після 50 — що носити, аби мати стильний вигляд
Красива жінка зрілого віку. Фото: Freepik

Жінкам після 50 років варто ретельно підбирати речі для гардероба. Деякий одяг може миттєво додати віку, а інший — вдало приховати його.

Новини.LIVE діляться порадами щодо того, як мати ефектний вигляд жінкам після 50.

Читайте також:

Що варто носити жінкам після 50

Спідниці нижче коліна

Така модель вдало замаскує недоліки та зробить образ більш жіночним. Спідниці у довжині міді завжди мають елегантний вигляд. До них пасуватимуть блузи, футболки чи класичні гольфи.

Джинси

Жінкам 50+ не варто забувати про джинси. Вони можуть омолодити образ та зробити його сучаснішим. Варто звернути увагу на прямі класичні моделі у синьому відтінку. Вони завжди матимуть виграшний вигляд.

Що носити жінкам після 50 років
Стильний образ з джинсами. Фото: Instagram

Сукні

Жінки зрілого віку часто викидають з гардероба сукні, вважаючи, що вони їм не пасують. Насправді це велика помилка. Така річ приховає зайвий вік та омолодить. Варто лише підібрати найбільш вдалий фасон та довжину.

Блузи вільного крою

Така річ додасть легкості образу. Вільну блузу можна комбінувати з джинсами, класичними штанами чи спідницями. Найбільш вдалими варіантами стануть світлі однотонні моделі.

Що носити жінкам після 50 років
Зріла жінка у білій сорочці. Фото: Instagram

Штани палаццо

Багатьом здається, що такі штани будуть додавати зайвих кілограмів, однак насправді це не так. Варто поєднувати їх з приталеним верхом, аби збалансувати образ. Для жінок 50+ палаццо будуть зручним та стильним варіантом.

мода одяг поради стиль жінки за 50 років
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
