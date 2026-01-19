Модные советы для женщин после 50 — что носить, чтобы выглядеть стильно

Гардероб после 50 — что поможет выглядеть эффектно после 50
Женщинам после 50 лет стоит тщательно подбирать вещи для гардероба. Некоторая одежда может мгновенно добавить возраста, а другая — удачно скрыть его.
Новини.LIVE делятся советами о том, как выглядеть эффектно женщинам после 50.
Что стоит носить женщинам после 50
Юбки ниже колена
Такая модель удачно замаскирует недостатки и сделает образ более женственным. Юбки в длине миди всегда выглядят элегантно. К ним подойдут блузы, футболки или классические гольфы.
Джинсы
Женщинам 50+ не стоит забывать о джинсах. Они могут омолодить образ и сделать его более современным. Стоит обратить внимание на прямые классические модели в синем оттенке. Они всегда будут иметь выигрышный вид.
Платья
Женщины зрелого возраста часто выбрасывают из гардероба платья, считая, что они им не подходят. На самом деле это большая ошибка. Такая вещь скроет лишний возраст и омолодит. Стоит только подобрать наиболее удачный фасон и длину.
Блузы свободного кроя
Такая вещь придаст легкости образу. Свободную блузу можно комбинировать с джинсами, классическими брюками или юбками. Наиболее удачными вариантами станут светлые однотонные модели.
Брюки палаццо
Многим кажется, что такие брюки будут добавлять лишних килограммов, однако на самом деле это не так. Стоит сочетать их с приталенным верхом, чтобы сбалансировать образ. Для женщин 50+ палаццо будут удобным и стильным вариантом.
