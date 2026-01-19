Модные советы для женщин после 50 — что носить, чтобы выглядеть стильно

Красивая женщина зрелого возраста. Фото: Freepik

Женщинам после 50 лет стоит тщательно подбирать вещи для гардероба. Некоторая одежда может мгновенно добавить возраста, а другая — удачно скрыть его.

Новини.LIVE делятся советами о том, как выглядеть эффектно женщинам после 50.

Что стоит носить женщинам после 50

Юбки ниже колена

Такая модель удачно замаскирует недостатки и сделает образ более женственным. Юбки в длине миди всегда выглядят элегантно. К ним подойдут блузы, футболки или классические гольфы.

Джинсы

Женщинам 50+ не стоит забывать о джинсах. Они могут омолодить образ и сделать его более современным. Стоит обратить внимание на прямые классические модели в синем оттенке. Они всегда будут иметь выигрышный вид.

Стильный образ с джинсами. Фото: Instagram

Платья

Женщины зрелого возраста часто выбрасывают из гардероба платья, считая, что они им не подходят. На самом деле это большая ошибка. Такая вещь скроет лишний возраст и омолодит. Стоит только подобрать наиболее удачный фасон и длину.

Блузы свободного кроя

Такая вещь придаст легкости образу. Свободную блузу можно комбинировать с джинсами, классическими брюками или юбками. Наиболее удачными вариантами станут светлые однотонные модели.

Зрелая женщина в белой рубашке. Фото: Instagram

Брюки палаццо

Многим кажется, что такие брюки будут добавлять лишних килограммов, однако на самом деле это не так. Стоит сочетать их с приталенным верхом, чтобы сбалансировать образ. Для женщин 50+ палаццо будут удобным и стильным вариантом.