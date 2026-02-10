Відео
Головна Культ Геніально і просто — як дівчина назавжди кинула палити вейп

Геніально і просто — як дівчина назавжди кинула палити вейп

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 21:16
Як кинути електронні сигарети назавжди — геніальний спосіб від блогерші
Дівчина палить. Фото: freepik

Кинути вейп — це не завжди про силу волі. Іноді все впирається в дрібну звичку, яку мозок не хоче відпускати. Саме так сталося з жінкою, яка знайшла неочевидний і напрочуд простий спосіб сказати електронкам "досить".

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Блогерка Еліс Фей, за якою стежать понад 17 тисяч підписників в соцмережах, розповіла, як змогла позбутися залежності від вейпінгу без дорогих засобів і складних методик.

Як відмовитись від електронних сигарет

Еліс зізналась, що електронні сигарети були з нею постійно. Не тому, що організм вимагав нікотин щохвилини, а через сам процес — рука тягнулася за знайомим смаком. Коли вона це усвідомила, вирішила не боротися зі звичкою напряму, а просто підмінити її.

Замість вейпа дівчина почала носити з собою пляшку води з соломинкою. У воду додавала лимон, м'яту або кілька крапель сиропу — залежно від настрою. Рухи ті самі, відчуття в роті схожі, але без диму і нікотину.

"Я не вейплю вже шість місяців, і все тому, що перейшла на ароматизовану воду. Особливо допомагає пляшка з соломинкою. Це геніально та майже безкоштовно", — розповіла вона у своєму відео.

Фахівці пояснюють, що у вейпінгу сильна не лише фізична залежність, а й поведінкова. Людині важливо щось тримати в руках, робити знайомий жест, відчувати смак. Коли всі ці елементи залишаються, мозок заспокоюється і тяга слабшає.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
