Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Гениально и просто — как девушка навсегда бросила курить вейп

Гениально и просто — как девушка навсегда бросила курить вейп

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 21:16
Как бросить электронные сигареты навсегда — гениальный способ от блогера
Девушка курит. Фото: freepik

Бросить вейп — это не всегда про силу воли. Иногда все упирается в мелкую привычку, которую мозг не хочет отпускать. Именно так произошло с женщиной, которая нашла неочевидный и удивительно простой способ сказать электронкам "хватит".

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Реклама
Читайте также:

Блогер Элис Фей, за которой следят более 17 тысяч подписчиков в соцсетях, рассказала, как смогла избавиться от зависимости от вейпинга без дорогих средств и сложных методик.

Как отказаться от электронных сигарет

Элис призналась, что электронные сигареты были с ней постоянно. Не потому, что организм требовал никотин ежеминутно, а из-за самого процесса — рука тянулась за знакомым вкусом. Когда она это осознала, решила не бороться с привычкой напрямую, а просто подменить ее.

Вместо вейпа девушка начала носить с собой бутылку воды с соломинкой. В воду добавляла лимон, мяту или несколько капель сиропа — в зависимости от настроения. Движения те же, ощущения во рту похожие, но без дыма и никотина.

"Я не вейплю уже шесть месяцев, и все потому, что перешла на ароматизированную воду. Особенно помогает бутылка с соломинкой. Это гениально и почти бесплатно", — рассказала она в своем видео.

Специалисты объясняют, что в вейпинге сильна не только физическая зависимость, но и поведенческая. Человеку важно что-то держать в руках, делать знакомый жест, чувствовать вкус. Когда все эти элементы остаются, мозг успокаивается и тяга ослабевает.

Ранее мы писали о том, какие привычки сделают из вас вечных должников.

Также мы сообщали, какие привычки сделают из вас успешного человека.

курение действенные лайфхаки полезные советы вредные привычки
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации