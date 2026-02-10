Как бросить электронные сигареты навсегда — гениальный способ от блогера

Девушка курит. Фото: freepik

Бросить вейп — это не всегда про силу воли. Иногда все упирается в мелкую привычку, которую мозг не хочет отпускать. Именно так произошло с женщиной, которая нашла неочевидный и удивительно простой способ сказать электронкам "хватит".

Блогер Элис Фей, за которой следят более 17 тысяч подписчиков в соцсетях, рассказала, как смогла избавиться от зависимости от вейпинга без дорогих средств и сложных методик.

Как отказаться от электронных сигарет

Элис призналась, что электронные сигареты были с ней постоянно. Не потому, что организм требовал никотин ежеминутно, а из-за самого процесса — рука тянулась за знакомым вкусом. Когда она это осознала, решила не бороться с привычкой напрямую, а просто подменить ее.

Вместо вейпа девушка начала носить с собой бутылку воды с соломинкой. В воду добавляла лимон, мяту или несколько капель сиропа — в зависимости от настроения. Движения те же, ощущения во рту похожие, но без дыма и никотина.

"Я не вейплю уже шесть месяцев, и все потому, что перешла на ароматизированную воду. Особенно помогает бутылка с соломинкой. Это гениально и почти бесплатно", — рассказала она в своем видео.

Специалисты объясняют, что в вейпинге сильна не только физическая зависимость, но и поведенческая. Человеку важно что-то держать в руках, делать знакомый жест, чувствовать вкус. Когда все эти элементы остаются, мозг успокаивается и тяга ослабевает.

