Забудьте про шарф — найефектніший аксесуар зими 2025–2026

Є аксесуари, які з’являються тихо. А є ті, що одразу перетягують на себе всю увагу. Цієї зими саме так працює хутряна манішка — річ, яка швидко перекочувала з подіумів у реальні гардероби й змінила правила гри в зимових образах.

Хутряна манішка — головний аксесуар сезону зима 2025–2026

Ще не так давно манішка сприймалася як щось суто утилітарне — тепло і нічого більше. У сезоні зима 2025–2026 вона перетворилася на ключову деталь образу. Не фон, не доповнення, а саме точка фокусу, на якій будується весь лук.

Штучне хутро цього сезону — не компроміс і не імітація. Це повноцінний матеріал із характером. Воно тримає форму, має виразну фактуру і має продуманий вигляд навіть у найпростішому образі. Саме тому манішка з екохутра стала логічним продовженням цього напрямку.

Трендова хутряна манішка. Фото з Instagram

Актуальні варіанти — об’ємні або навпаки зібрані, з коротким графічним ворсом чи м’які, тактильні. Кольори стримані: молочний, карамель, сірий, шоколад, глибокий чорний. Такі відтінки легко "вписуються" навіть у базовий гардероб і не потребують складних стилістичних рішень.

Сьогодні манішку носять не для тепла, а для настрою. Вона задає напрям образу, працює з пропорціями, акцентує плечі та шию, робить силует зібранішим. Навіть найлаконічніший total black з нею має продуманиий, а не випадковий вигляд.

Аксесуар як акцент образа. Фото з Instagram

З чим її носити взимку 2025–2026

З вовняним пальтом або пуховиком — коли хочеться чіткого акценту в портретній зоні.

З костюмом — як додатковий шар, який одразу змінює сприйняття образу.

Поверх базового светра чи лонгсліва — просте рішення для щоденних виходів.

З вечірньою сукнею — сміливий хід, який активно підхопили соцмережі.

Які манішки зараз актуальні

Моделі з коротким штучним хутром і чіткою формою.

Пухнасті варіанти з легким відсиланням до 70-х.

Мінімалістичні манішки з глянцевим ворсом.

Відтінки latte, cream та espresso — базова палітра сезону.

Манішки-капюшони — практичний варіант для холодної зими.

Серед українських брендів цікаві й продумані моделі можна знайти у Mócko, diadia, CICI COCO, FLOW, FREO, Stimma. Це саме ті речі, які не лежать "на потім", а одразу починають працювати в гардеробі.