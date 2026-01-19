Видео
Дата публикации 19 января 2026 16:40
Забудьте о шарфе — самый эффектный аксессуар зимы 2025-2026
Девушка в трендовом шарфе. Фото: freepik

Есть аксессуары, которые появляются тихо. А есть те, которые сразу перетягивают на себя все внимание. Этой зимой именно так работает меховая манишка — вещь, которая быстро перекочевала с подиумов в реальные гардеробы и изменила правила игры в зимних образах.

О чем сообщает издание Elle.

Меховая манишка — главный аксессуар сезона зима 2025-2026

Еще не так давно манишка воспринималась как нечто сугубо утилитарное — тепло и ничего больше. В сезоне зима 2025-2026 она превратилась в ключевую деталь образа. Не фон, не дополнение, а именно точка фокуса, на которой строится весь лук.

Искусственный мех в этом сезоне — не компромисс и не имитация. Это полноценный материал с характером. Он держит форму, имеет выразительную фактуру и продуманно смотрится даже в самом простом образе. Именно поэтому манишка из эко-меха стала логичным продолжением этого направления.

Хутряна манішка стала акцентом в зимових образах
Трендовая меховая манишка. Фото из Instagram

Актуальные варианты — объемные или наоборот собранные, с коротким графичным ворсом или мягкие, тактильные. Цвета сдержанные: молочный, карамель, серый, шоколад, глубокий черный. Такие оттенки легко "вписываются" даже в базовый гардероб и не требуют сложных стилистических решений.

Сегодня манишку носят не для тепла, а для настроения. Она задает направление образу, работает с пропорциями, акцентирует плечи и шею, делает силуэт более собранным. Даже самый лаконичный total black с ней выглядит продуманным, а не случайным.

Головний аксесуар зими-2026
Аксессуар как акцент образа. Фото из Instagram

С чем ее носить зимой 2025-2026 зимой

  • С шерстяным пальто или пуховиком — когда хочется четкого акцента в портретной зоне.
  • С костюмом — как дополнительный слой, который сразу меняет восприятие образа.
  • Поверх базового свитера или лонгслива — простое решение для ежедневных выходов.
  • С вечерним платьем — смелый ход, который активно подхватили соцсети.

Какие манишки сейчас выглядят наиболее актуально

  • Модели с коротким искусственным мехом и четкой формой.
  • Пушистые варианты с легкой отсылкой к 70-м.
  • Минималистичные манишки с глянцевым ворсом.
  • Оттенки latte, cream и espresso — базовая палитра сезона.
  • Манишки-капюшоны — практичный вариант для холодной зимы.

Среди украинских брендов интересные и продуманные модели можно найти у Mócko, diadia, CICI COCO, FLOW, FREO, Stimma. Это именно те вещи, которые не лежат "на потом", а сразу начинают работать в гардеробе.

