Головна Культ Як носити спідницю в холодну пору року — 5 стильних комбінацій

Як носити спідницю в холодну пору року — 5 стильних комбінацій

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:25
Як носити спідницю взимку — ідеї стильних образів на холодний сезон
Дівчина у спідниці та светрі. Фото: Freepik

Багато хто думає, що спідниця — це елемент весняно-літнього гардероба, однак насправді вона не обмежується лише теплим періодом. У холодну пору року теж можна носити спідницю, варто лише знати, як правильно її стилізувати.

Ідеї кращих зимових образів показала стилістка Анастасія Крівіцька в TikTok.

Ідеї образів зі спідницею на холодну пору року

Светр + ажурні колготки + довге пальто

Ажурні колготки стануть акцентом зимового образу зі спідницею. Такий лук матиме стильний вигляд та підкреслюватиме характер. Він підійде для романтичного побачення чи зустрічі з друзями.

Як носити спідницю взимку
Стильний образ зі спідницею та ажурними колготками. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Глибокі кольори

Під час стилізації зимового образу зі спідницею важливо особливу увагу приділити кольорам. Обирайте насичені та глибокі тони, які будуть між собою перегукуватися.

Як носити спідницю взимку
Варіант стилізації спідниці. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Офісний стиль

Ще одне вдале поєднання — біла сорочка, червоні колготки та спідниця незвичного крою. Від такого образу віятиме сміливістю та шармом.

Як носити спідницю взимку
Стильний образ з червоними колготками. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Акцентна спідниця

Світло-блакитна спідниця додасть образу свіжості. З нею вдало будуть поєднувати пальто та светр у шоколадному відтінку. Такий образ — це класика у новому звучанні.

Як носити спідницю взимку
Образ з яскравою спідницею. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Природні відтінки

Монохромний лук — завжди безпрограшний варіант. Поєднуйте спідниці у світлих тонах з таким же верхом. Це додасть образу затишку та зробить його ніжнішим. Акцент можна зробити за допомогою яскравих аксесуарів: сережок чи кольє.

Як носити спідницю взимку
Образ зі спідницею у світлих тонах. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Спідниця взимку — це можливість підкреслити жіночність. Вона надасть легкості будь-якому образу. 

 

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
