Як носити спідницю взимку — ідеї стильних образів на холодний сезон

Як носити спідницю в холодну пору року — 5 стильних комбінацій
Багато хто думає, що спідниця — це елемент весняно-літнього гардероба, однак насправді вона не обмежується лише теплим періодом. У холодну пору року теж можна носити спідницю, варто лише знати, як правильно її стилізувати.
Ідеї кращих зимових образів показала стилістка Анастасія Крівіцька в TikTok.
Ідеї образів зі спідницею на холодну пору року
Светр + ажурні колготки + довге пальто
Ажурні колготки стануть акцентом зимового образу зі спідницею. Такий лук матиме стильний вигляд та підкреслюватиме характер. Він підійде для романтичного побачення чи зустрічі з друзями.
Глибокі кольори
Під час стилізації зимового образу зі спідницею важливо особливу увагу приділити кольорам. Обирайте насичені та глибокі тони, які будуть між собою перегукуватися.
Офісний стиль
Ще одне вдале поєднання — біла сорочка, червоні колготки та спідниця незвичного крою. Від такого образу віятиме сміливістю та шармом.
Акцентна спідниця
Світло-блакитна спідниця додасть образу свіжості. З нею вдало будуть поєднувати пальто та светр у шоколадному відтінку. Такий образ — це класика у новому звучанні.
Природні відтінки
Монохромний лук — завжди безпрограшний варіант. Поєднуйте спідниці у світлих тонах з таким же верхом. Це додасть образу затишку та зробить його ніжнішим. Акцент можна зробити за допомогою яскравих аксесуарів: сережок чи кольє.
Спідниця взимку — це можливість підкреслити жіночність. Вона надасть легкості будь-якому образу.
Читайте Новини.LIVE!