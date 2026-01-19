Як носити спідницю взимку — ідеї стильних образів на холодний сезон

Дівчина у спідниці та светрі. Фото: Freepik

Багато хто думає, що спідниця — це елемент весняно-літнього гардероба, однак насправді вона не обмежується лише теплим періодом. У холодну пору року теж можна носити спідницю, варто лише знати, як правильно її стилізувати.

Ідеї кращих зимових образів показала стилістка Анастасія Крівіцька в TikTok.

Ідеї образів зі спідницею на холодну пору року

Светр + ажурні колготки + довге пальто

Ажурні колготки стануть акцентом зимового образу зі спідницею. Такий лук матиме стильний вигляд та підкреслюватиме характер. Він підійде для романтичного побачення чи зустрічі з друзями.

Стильний образ зі спідницею та ажурними колготками. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Глибокі кольори

Під час стилізації зимового образу зі спідницею важливо особливу увагу приділити кольорам. Обирайте насичені та глибокі тони, які будуть між собою перегукуватися.

Варіант стилізації спідниці. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Офісний стиль

Ще одне вдале поєднання — біла сорочка, червоні колготки та спідниця незвичного крою. Від такого образу віятиме сміливістю та шармом.

Стильний образ з червоними колготками. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Акцентна спідниця

Світло-блакитна спідниця додасть образу свіжості. З нею вдало будуть поєднувати пальто та светр у шоколадному відтінку. Такий образ — це класика у новому звучанні.

Образ з яскравою спідницею. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Природні відтінки

Монохромний лук — завжди безпрограшний варіант. Поєднуйте спідниці у світлих тонах з таким же верхом. Це додасть образу затишку та зробить його ніжнішим. Акцент можна зробити за допомогою яскравих аксесуарів: сережок чи кольє.

Образ зі спідницею у світлих тонах. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Спідниця взимку — це можливість підкреслити жіночність. Вона надасть легкості будь-якому образу.