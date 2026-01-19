Как носить юбку зимой — идеи стильных образов на холодный сезон

Девушка в юбке и свитере. Фото: Freepik

Многие думают, что юбка — это элемент весенне-летнего гардероба, однако на самом деле она не ограничивается только теплым периодом. В холодное время года тоже можно носить юбку, стоит лишь знать, как правильно ее стилизовать.

Идеи лучших зимних образов показала стилист Анастасия Кривицкая в TikTok.

Идеи образов с юбкой на холодное время года

Свитер + ажурные колготки + длинное пальто

Ажурные колготки станут акцентом зимнего образа с юбкой. Такой лук будет иметь стильный вид и подчеркивать характер. Он подойдет для романтического свидания или встречи с друзьями.

Стильный образ с юбкой и ажурными колготками. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Глубокие цвета

При стилизации зимнего образа с юбкой важно особое внимание уделить цветам. Выбирайте насыщенные и глубокие тона, которые будут между собой перекликаться.

Вариант стилизации юбки. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Офисный стиль

Еще одно удачное сочетание — белая рубашка, красные колготки и юбка необычного кроя. От такого образа будет веять смелостью и шармом.

Стильный образ с красными колготками. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Акцентная юбка

Светло-голубая юбка придаст образу свежести. С ней удачно будут сочетать пальто и свитер в шоколадном оттенке. Такой образ — это классика в новом звучании.

Образ с яркой юбкой. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Естественные оттенки

Монохромный лук — всегда беспроигрышный вариант. Сочетайте юбки в светлых тонах с таким же верхом. Это придаст образу уюта и сделает его более нежным. Акцент можно сделать с помощью ярких аксессуаров: сережек или колье.

Образ с юбкой в светлых тонах. Фото: TikTok/anastasiiakrivitska

Юбка зимой — это возможность подчеркнуть женственность. Она придаст легкости любому образу.