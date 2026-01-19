Відео
Головна Культ Як змінити колір волосся, щоб мати на 10 років молодший вигляд

Як змінити колір волосся, щоб мати на 10 років молодший вигляд

Дата публікації: 19 січня 2026 13:31
Трендові кольори волосся 2026, які роблять обличчя молодшим — фото
Кольори волосся. Фото: freepik

Колір волосся давно не просто про стиль. Правильний відтінок може зробити обличчя свіжішим, приховати втому і змінити загальне враження про вік.

Про це пише CityMagazine.

Стилісти стверджують, що теплі кольори працюють краще за різкі зміни. Контрасти часто підкреслюють вік, а от натуральні відтінки зі світловими акцентами роблять протилежне. Ось кілька варіантів, які, за словами експертів, можуть омолодити щонайменше на кілька років.

Кольори волосся, що радять стилісти

Карамель

Карамельні пасма для тих, хто хоче освіжити темне волосся без кардинального освітлення. Теплі відблиски пом'якшують риси обличчя, додають об'єму волоссю. До того ж такий колір не вимагає постійного оновлення — можна ходити до салону рідше.

Як освіжити колір волосся без кардинального освітлення
Карамельний відтінок волосся. Фото з Instagram

Бронд

Той самий колір волосся — ніби блонд і брюнет домовилися про мир. Має максимально природний вигляд, а світлі акценти біля обличчя додають свіжості. Підходить тим, хто не може вибрати між світлим і темним — тут і те, й те.

Блонд, що має природний вигляд
Дівчина з блондом. Фото з Instagram

Шоколадно-золотий

Шоколадно-золотистий — варто розглянути, коли є бажання освіжити темне волосся. Легке золоте сяйво робить образ теплішим і при цьому волосся сильно не постраждає від покраски. Одним словом, ідеальний варіант для тих, хто хоче змін без експериментів.

Вдалий спосіб освіжити темне волосся
Шоколадно-золотий відтінок волосся. Фото з Instagram

Медовий блонд

Додає тепла й світла, ніби обличчя завжди на сонці. Робить шкіру візуально здоровішою та сяючою. Підходить тим, кому не вистачає "живого" блиску.

Медовий блонд подарує вам ефект омолодження
Медовий блонд. Фото з Instagram

Каштаново-рудий

Поєднує глибину коричневого і теплоту рудих нот. Створює відчуття затишку, додає родзинки в образ, але не має надто яскравий вигляд.

Відтінок волосся, що має свою родзинку
Каштаново-рудий. Фото з Instagram

Для тих, хто хоче бути в центрі уваги, але без втрати елегантності.

мода тренди волосся стиль трендовий колір волосся
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
