Трендові кольори волосся 2026, які роблять обличчя молодшим — фото

Колір волосся давно не просто про стиль. Правильний відтінок може зробити обличчя свіжішим, приховати втому і змінити загальне враження про вік.

Стилісти стверджують, що теплі кольори працюють краще за різкі зміни. Контрасти часто підкреслюють вік, а от натуральні відтінки зі світловими акцентами роблять протилежне. Ось кілька варіантів, які, за словами експертів, можуть омолодити щонайменше на кілька років.

Кольори волосся, що радять стилісти

Карамель

Карамельні пасма для тих, хто хоче освіжити темне волосся без кардинального освітлення. Теплі відблиски пом'якшують риси обличчя, додають об'єму волоссю. До того ж такий колір не вимагає постійного оновлення — можна ходити до салону рідше.

Бронд

Той самий колір волосся — ніби блонд і брюнет домовилися про мир. Має максимально природний вигляд, а світлі акценти біля обличчя додають свіжості. Підходить тим, хто не може вибрати між світлим і темним — тут і те, й те.

Шоколадно-золотий

Шоколадно-золотистий — варто розглянути, коли є бажання освіжити темне волосся. Легке золоте сяйво робить образ теплішим і при цьому волосся сильно не постраждає від покраски. Одним словом, ідеальний варіант для тих, хто хоче змін без експериментів.

Медовий блонд

Додає тепла й світла, ніби обличчя завжди на сонці. Робить шкіру візуально здоровішою та сяючою. Підходить тим, кому не вистачає "живого" блиску.

Каштаново-рудий

Поєднує глибину коричневого і теплоту рудих нот. Створює відчуття затишку, додає родзинки в образ, але не має надто яскравий вигляд.

Для тих, хто хоче бути в центрі уваги, але без втрати елегантності.