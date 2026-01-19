Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Как изменить цвет волос, чтобы выглядеть на 10 лет моложе

Как изменить цвет волос, чтобы выглядеть на 10 лет моложе

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 13:31
Трендовые цвета волос 2026, которые делают лицо моложе — фото
Цвета волос. Фото: freepik

Цвет волос давно не просто о стиле. Правильный оттенок может сделать лицо свежее, скрыть усталость и изменить общее впечатление о возрасте.

Об этом пишет CityMagazine.

Реклама
Читайте также:

Стилисты утверждают, что теплые цвета работают лучше резких изменений. Контрасты часто подчеркивают возраст, а вот натуральные оттенки со световыми акцентами делают обратное. Вот несколько вариантов, которые, по словам экспертов, могут омолодить как минимум на несколько лет.

Цвета волос, которые советуют стилисты

Карамель

Карамельные пряди для тех, кто хочет освежить темные волосы без кардинального осветления. Теплые блики смягчают черты лица, добавляют объема волосам. К тому же такой цвет не требует постоянного обновления — можно ходить в салон реже.

Як освіжити колір волосся без кардинального освітлення
Карамельный оттенок волос. Фото из Instagram

Бронд

Тот самый цвет волос — будто блонд и брюнет договорились о мире. Выглядит максимально естественно, а светлые акценты возле лица добавляют свежести. Подходит тем, кто не может выбрать между светлым и темным — здесь и то, и другое.

Блонд, що має природний вигляд
Девушка с блондом. Фото из Instagram

Шоколадно-золотистый

Шоколадно-золотистый — стоит рассмотреть, когда есть желание освежить темные волосы. Легкое золотое сияние делает образ более теплым и при этом волосы сильно не пострадают от покраски. Одним словом, идеальный вариант для тех, кто хочет перемен без экспериментов.

Вдалий спосіб освіжити темне волосся
Шоколадно-золотой оттенок волос. Фото из Instagram

Медовый блонд

Добавляет тепла и света, будто лицо всегда на солнце. Делает кожу визуально более здоровой и сияющей. Подходит тем, кому не хватает "живого" блеска.

Медовий блонд подарує вам ефект омолодження
Медовый блонд. Фото из Instagram

Каштаново-рыжий

Сочетает глубину коричневого и теплоту рыжих нот. Создает ощущение уюта, добавляет изюминку в образ, но не выглядит слишком ярко.

Відтінок волосся, що має свою родзинку
Каштаново-рыжий. Фото из Instagram

Для тех, кто хочет быть в центре внимания, но без потери элегантности.

мода тренды волосы стиль трендовый цвет волос
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации