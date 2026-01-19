Трендовые цвета волос 2026, которые делают лицо моложе — фото

Цвета волос. Фото: freepik

Цвет волос давно не просто о стиле. Правильный оттенок может сделать лицо свежее, скрыть усталость и изменить общее впечатление о возрасте.

Стилисты утверждают, что теплые цвета работают лучше резких изменений. Контрасты часто подчеркивают возраст, а вот натуральные оттенки со световыми акцентами делают обратное. Вот несколько вариантов, которые, по словам экспертов, могут омолодить как минимум на несколько лет.

Цвета волос, которые советуют стилисты

Карамель

Карамельные пряди для тех, кто хочет освежить темные волосы без кардинального осветления. Теплые блики смягчают черты лица, добавляют объема волосам. К тому же такой цвет не требует постоянного обновления — можно ходить в салон реже.

Карамельный оттенок волос. Фото из Instagram

Бронд

Тот самый цвет волос — будто блонд и брюнет договорились о мире. Выглядит максимально естественно, а светлые акценты возле лица добавляют свежести. Подходит тем, кто не может выбрать между светлым и темным — здесь и то, и другое.

Девушка с блондом. Фото из Instagram

Шоколадно-золотистый

Шоколадно-золотистый — стоит рассмотреть, когда есть желание освежить темные волосы. Легкое золотое сияние делает образ более теплым и при этом волосы сильно не пострадают от покраски. Одним словом, идеальный вариант для тех, кто хочет перемен без экспериментов.

Шоколадно-золотой оттенок волос. Фото из Instagram

Медовый блонд

Добавляет тепла и света, будто лицо всегда на солнце. Делает кожу визуально более здоровой и сияющей. Подходит тем, кому не хватает "живого" блеска.

Медовый блонд. Фото из Instagram

Каштаново-рыжий

Сочетает глубину коричневого и теплоту рыжих нот. Создает ощущение уюта, добавляет изюминку в образ, но не выглядит слишком ярко.

Каштаново-рыжий. Фото из Instagram

Для тех, кто хочет быть в центре внимания, но без потери элегантности.