Україна
Головна Культ Найактуальніша форма нігтів 2026 року, яку радять майстри

Найактуальніша форма нігтів 2026 року, яку радять майстри

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 08:54
Модна форма нігтів 2026 — новий тренд манікюру
Манікюр. Фото: freepik

У 2026 році манікюр оцінюють не лише за кольором. Форма нігтів знову виходить на перший план і цього разу без компромісів між трендом і зручністю.

Новини.LIVE пояснить, чому квадрат повернувся і як його носити зараз.

Читайте також:

Наймодніша форма нігтів 2026

Коли говорять про тренди манікюру, зазвичай одразу згадують відтінки. Але колір — це лише частина історії. Насправді саме форма нігтів вирішує, чи матиме манікюр актуальний вигляд і чи не почне дратувати через тиждень. Вона впливає і на враження від рук, і на те, наскільки комфортно жити з цим манікюром у реальному житті.

Останні сезони всі масово обирали "мигдаль". Він справді робить пальці візуально довшими й має акуратний вигляд. Але у 2026 році акценти змістилися. На зміну витягнутим формам прийшов квадрат — з чіткими кутами та рівною лінією зрізу. Йдеться не про довгі нігті з нульових, а про стриманий, зручний варіант, який багато хто пам’ятає ще з 2010-х.

Ніжний манікюр з квадратною формою
Масляний колір. Фото з Instagram

Повернення квадрата добре вписується в загальний настрій сезону. Після перевтоми від Y2K мода все частіше озирається на період інді-естетики, коли речі були простішими.

Що робити з дизайном

Найпростіше рішення — нічого не ускладнювати. Прозоре покриття або його повна відсутність мають переконливий вигляд за однієї умови: нігті мають бути ідеально оброблені. Тут важливі не кольори, а стан кутикули, рівна пластина і доглянута шкіра рук. Такий манікюр не кидається в очі, але саме це й працює на користь образу.

Якщо хочеться кольору, краще зупинитися на однотонному покритті. У 2026 році часто обирають насичені, але зрозумілі відтінки: червоний, помаранчевий, світло-блакитний, зелений у різних варіаціях. Можна не прив’язуватися до одного кольору — різні відтінки на кожному нігті мають свіжий вигляд, якщо палітра продумана, а форма акуратна.

Дизайн манікюру з квадратною формою в тренді
Френч. Фото з Instagram

Для тих, кому зовсім складно без дизайну, є компромісні варіанти. Френч — класичний або з нетиповими кольорами, легкі втирки без дзеркального блиску, покриття з м’якою текстурою. Це та сама форма, яка не намагається сподобатися всім, але легко вписується в повсякденне життя.

мода манікюр стиль нігті 2026 рік
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
