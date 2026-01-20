Модная форма ногтей 2026 — новый тренд маникюра

Маникюр. Фото: freepik

В 2026 году маникюр оценивают не только по цвету. Форма ногтей снова выходит на первый план и на этот раз без компромиссов между трендом и удобством.

Новини.LIVE объяснит, почему квадрат вернулся и как его носить сейчас.

Реклама

Читайте также:

Самая модная форма ногтей 2026 года

Когда говорят о трендах маникюра, обычно сразу вспоминают оттенки. Но цвет — это лишь часть истории. На самом деле именно форма ногтей решает, будет ли маникюр выглядеть актуально и не начнет ли раздражать через неделю. Она влияет и на впечатление от рук, и на то, насколько комфортно жить с этим маникюром в реальной жизни.

Последние сезоны все массово выбирали "миндаль". Он действительно делает пальцы визуально длиннее и выглядит аккуратно. Но в 2026 году акценты сместились. На смену вытянутым формам пришел квадрат — с четкими углами и ровной линией среза. Речь идет не о длинных ногтях из нулевых, а о сдержанном, удобном варианте, который многие помнят еще с 2010-х.

Масляный цвет. Фото из Instagram

Возвращение квадрата хорошо вписывается в общее настроение сезона. После переутомления от Y2K мода все чаще оглядывается на период инди-эстетики, когда вещи были проще.

Что делать с дизайном

Самое простое решение — ничего не усложнять. Прозрачное покрытие или его полное отсутствие выглядит убедительно при одном условии: ногти должны быть идеально обработаны. Здесь важны не цвета, а состояние кутикулы, ровная пластина и ухоженная кожа рук. Такой маникюр не бросается в глаза, но именно это и работает на пользу образу.

Если хочется цвета, лучше остановиться на однотонном покрытии. В 2026 году часто выбирают насыщенные, но понятные оттенки: красный, оранжевый, светло-голубой, зеленый в разных вариациях. Можно не привязываться к одному цвету — разные оттенки на каждом ногте выглядят свежо, если палитра продумана, а форма аккуратная.

Френч. Фото из Instagram

Для тех, кому совсем сложно без дизайна, есть компромиссные варианты. Френч — классический или с нетипичными цветами, легкие втирки без зеркального блеска, покрытие с мягкой текстурой. Это та самая форма, которая не пытается понравиться всем, но легко вписывается в повседневную жизнь.