Чорні кросівки Дакоти Джонсон — взуттєва мрія 2026 року

Дакота Джонсон. Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Ще зовсім недавно говорили, що кросівки втрачають популярність. Але Дакота Джонсон довела протилежне — її новий образ у чорних кросівках змусив усіх звернути на них увагу знову.

Про це взуття вирішило написати видання Vogue.

Реклама

Читайте також:

Які кросівки носить Дакота Джонсон

Акторку помітили на вулицях Лос-Анджелеса після тренування у стриманих чорних кросівках Nike з легким глянцевим ефектом. Вона поєднала їх із мішкуватими сірими спортивними штанами та легінсами, а шкарпетки підкрутила вгору. Саме взуття стало центром образу — акуратне, без зайвої помпезності, але водночас таке, що легко привертає погляд і змушує по-новому оцінити sneaker-культуру.

Кросівки Дакоти Джонсон. Фото: BACKGRID UK

Сьогодні багато модників віддають перевагу класичному взуттю: балеткам, лоферам чи чоботам. Проте чорні кросівки залишаються винятком. Вони не мають надто спортивний вигляд й добре вписуються як у повсякденні, так і в більш складені образи. За спостереженнями інсайдерів, саме чорні моделі стали символом токійського street style. Можливо, вони справді універсальніші, ніж білі.

Минулого року Дакота вже змусила нас інакше поглянути на джинси-сигарети. Тепер її новий вибір знову впливає на модні рішення багатьох.