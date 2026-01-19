Видео
Главная Культ Новая обувная икона 2026 года — черные кроссовки Дакоты Джонсон

Новая обувная икона 2026 года — черные кроссовки Дакоты Джонсон

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 13:08
Черные кроссовки Дакоты Джонсон — обувная мечта 2026 года
Дакота Джонсон. Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Еще совсем недавно говорили, что кроссовки теряют популярность. Но Дакота Джонсон доказала обратное — ее новый образ в черных кроссовках заставил всех обратить на них внимание снова.

Об этой обуви решило написать издание Vogue.

Читайте также:

Какие кроссовки носит Дакота Джонсон

Актриса была замечена на улицах Лос-Анджелеса после тренировки в сдержанных черных кроссовках Nike с легким глянцевым эффектом. Она сочетала их с мешковатыми серыми спортивными штанами и леггинсами, а носки подкрутила вверх. Сама обувь стала центром образа — аккуратная, без лишней помпезности, но при этом легко привлекающая взгляд и заставляющая по-новому оценить sneaker-культуру.

Дакота Джонсон часто віддає перевагу чорним кросівкам
Кроссовки Дакоты Джонсон. Фото: BACKGRID UK

Сегодня многие модники отдают предпочтение классической обуви: балеткам, лоферам или сапогам. Однако черные кроссовки остаются исключением. Они не выглядят слишком спортивно и хорошо вписываются как в повседневные, так и в более сложные образы. По наблюдениям инсайдеров, именно черные модели стали символом токийского street style. Возможно, они действительно более универсальны, чем белые.

В прошлом году Дакота уже заставила нас иначе взглянуть на джинсы-сигареты. Теперь ее новый выбор снова влияет на модные решения многих.

мода обувь стиль кроссовки Дакота Джонсон
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
