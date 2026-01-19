Відео
Розпродажі 2026 — одяг, який варто обходити стороною в магазинах

Розпродажі 2026 — одяг, який варто обходити стороною в магазинах

Дата публікації: 19 січня 2026 21:18
Що з речей не варто купувати на розпродажі — невдала інвестиція
Дівчина з пакетами. Фото: freepik

Сезонні розпродажі завжди приваблюють, адже здається, що можна оновити гардероб за півціни. Проте часто дешевші речі не приносять радості: вони або не поєднуються з вашим гардеробом, або швидко втрачають форму та вигляд. Важливо навчитися відокремлювати справді вартісні покупки від тих, що залишаться лежати в шафі.

Як це зробити, розповість Новини.LIVE.

Речі, які краще не купувати в магазинах на розпродажі

Вельвет, оксамит та тонкий трикотаж

Такі матеріали часто мають красиву текстуру, але вже після кількох днів вони втрачають свій ідеальний вигляд і, наприклад, розтягуються. Особливо це помітно у сорочках, сукнях і піджаках.

Екстравагантні моделі "на один раз"

Одяг із пір’ям, блискучими вставками, незвичайною фурнітурою чи яскравим принтом має ефектний вигляд в магазині, але його складно поєднувати з базовим гардеробом. Часто такі речі лежать у шафі і чекають випадку, який може так і не настати.

Легкі пальта та куртки без підкладки

Вони можуть мати стильний вигляд на вішалці, але на вулиці не зігріють і швидко втратять форму. Купувати їх варто тільки якщо готові відкласти до теплої пори.

Речі, що не варто купувати на розпродажах
Жінки роблять покупки. Фото: freepik

Сумки та аксесуари з дешевою фурнітурою

Металеві блискучі деталі та пластик швидко тьмяніють або гнуться, а самі сумки швидко втрачають форму.

Речі зі слабким кроєм та підкладкою

Напівпальта, кейпи, жакети без підкладки часто не тримають форму, мають недбалий вигляд і швидко зношуються.

Натомість варто звертати увагу на базові речі з міцних тканин, з простим кроєм і без зайвої декорації. Вони не тільки служать довше, а й дозволяють комбінувати їх з різними образами, не створюючи відчуття "нової речі, яку нікуди одягнути".

Автор:
Юлія Калиненко
Автор:
Юлія Калиненко
