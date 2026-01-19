Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Распродажи 2026 — одежда, которую лучше обходить стороной

Распродажи 2026 — одежда, которую лучше обходить стороной

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 21:18
Что с вещей не стоит покупать на распродаже — неудачная инвестиция
Девушка с пакетами. Фото: freepik

Сезонные распродажи всегда привлекают, ведь кажется, что можно обновить гардероб за полцены. Однако часто более дешевые вещи не приносят радости: они либо не сочетаются с вашим гардеробом, либо быстро теряют форму и вид. Важно научиться отделять действительно стоящие покупки от тех, что останутся лежать в шкафу.

Как это сделать, расскажет Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вещи, которые лучше не покупать в магазинах на распродаже

Вельвет, бархат и тонкий трикотаж

Такие материалы часто имеют красивую текстуру, но уже после нескольких дней они теряют свой идеальный вид и, например, растягиваются. Особенно это заметно в рубашках, платьях и пиджаках.

Экстравагантные модели "на один раз"

Одежда с перьями, блестящими вставками, необычной фурнитурой или ярким принтом эффектно смотрится в магазине, но ее сложно сочетать с базовым гардеробом. Часто такие вещи лежат в шкафу и ждут случая, который может так и не наступить.

Легкие пальто и куртки без подкладки

Они могут стильно выглядеть на вешалке, но на улице не согреют и быстро потеряют форму. Покупать их стоит только если готовы отложить до теплой поры.

Речі, що не варто купувати на розпродажах
Женщины совершают покупки. Фото: freepik

Сумки и аксессуары с дешевой фурнитурой

Металлические блестящие детали и пластик быстро тускнеют или гнутся, а сами сумки быстро теряют форму.

Вещи со слабым кроем и подкладкой

Полупальто, кейпы, жакеты без подкладки часто не держат форму, выглядят небрежно и быстро изнашиваются.

Вместо этого стоит обращать внимание на базовые вещи из прочных тканей, с простым кроем и без лишней декорации. Они не только служат дольше, но и позволяют комбинировать их с разными образах, не создавая ощущения "новой вещи, которую некуда надеть".

распродажа мода вещи пакеты стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации