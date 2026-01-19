Что с вещей не стоит покупать на распродаже — неудачная инвестиция

Девушка с пакетами. Фото: freepik

Сезонные распродажи всегда привлекают, ведь кажется, что можно обновить гардероб за полцены. Однако часто более дешевые вещи не приносят радости: они либо не сочетаются с вашим гардеробом, либо быстро теряют форму и вид. Важно научиться отделять действительно стоящие покупки от тех, что останутся лежать в шкафу.

Как это сделать, расскажет Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вещи, которые лучше не покупать в магазинах на распродаже

Вельвет, бархат и тонкий трикотаж

Такие материалы часто имеют красивую текстуру, но уже после нескольких дней они теряют свой идеальный вид и, например, растягиваются. Особенно это заметно в рубашках, платьях и пиджаках.

Экстравагантные модели "на один раз"

Одежда с перьями, блестящими вставками, необычной фурнитурой или ярким принтом эффектно смотрится в магазине, но ее сложно сочетать с базовым гардеробом. Часто такие вещи лежат в шкафу и ждут случая, который может так и не наступить.

Легкие пальто и куртки без подкладки

Они могут стильно выглядеть на вешалке, но на улице не согреют и быстро потеряют форму. Покупать их стоит только если готовы отложить до теплой поры.

Женщины совершают покупки. Фото: freepik

Сумки и аксессуары с дешевой фурнитурой

Металлические блестящие детали и пластик быстро тускнеют или гнутся, а сами сумки быстро теряют форму.

Вещи со слабым кроем и подкладкой

Полупальто, кейпы, жакеты без подкладки часто не держат форму, выглядят небрежно и быстро изнашиваются.

Вместо этого стоит обращать внимание на базовые вещи из прочных тканей, с простым кроем и без лишней декорации. Они не только служат дольше, но и позволяют комбинировать их с разными образах, не создавая ощущения "новой вещи, которую некуда надеть".