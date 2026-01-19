Что с вещей не стоит покупать на распродаже — неудачная инвестиция

Распродажи 2026 — одежда, которую лучше обходить стороной
Сезонные распродажи всегда привлекают, ведь кажется, что можно обновить гардероб за полцены. Однако часто более дешевые вещи не приносят радости: они либо не сочетаются с вашим гардеробом, либо быстро теряют форму и вид. Важно научиться отделять действительно стоящие покупки от тех, что останутся лежать в шкафу.
Как это сделать, расскажет Новини.LIVE.
Вещи, которые лучше не покупать в магазинах на распродаже
Вельвет, бархат и тонкий трикотаж
Такие материалы часто имеют красивую текстуру, но уже после нескольких дней они теряют свой идеальный вид и, например, растягиваются. Особенно это заметно в рубашках, платьях и пиджаках.
Экстравагантные модели "на один раз"
Одежда с перьями, блестящими вставками, необычной фурнитурой или ярким принтом эффектно смотрится в магазине, но ее сложно сочетать с базовым гардеробом. Часто такие вещи лежат в шкафу и ждут случая, который может так и не наступить.
Легкие пальто и куртки без подкладки
Они могут стильно выглядеть на вешалке, но на улице не согреют и быстро потеряют форму. Покупать их стоит только если готовы отложить до теплой поры.
Сумки и аксессуары с дешевой фурнитурой
Металлические блестящие детали и пластик быстро тускнеют или гнутся, а сами сумки быстро теряют форму.
Вещи со слабым кроем и подкладкой
Полупальто, кейпы, жакеты без подкладки часто не держат форму, выглядят небрежно и быстро изнашиваются.
Вместо этого стоит обращать внимание на базовые вещи из прочных тканей, с простым кроем и без лишней декорации. Они не только служат дольше, но и позволяют комбинировать их с разными образах, не создавая ощущения "новой вещи, которую некуда надеть".
Читайте Новини.LIVE!