Брюки 70-х возвращаются — что носить этой зимой, чтобы поразить

В 2026 году возвращаются широкие брюки, которые еще в 1970-х носили иконы стиля. Они легкие, свободные и удобные, поэтому подходят для работы, прогулок или вечерних выходов.

Новини.LIVE расскажут, как их носить и с чем сочетать, чтобы выглядеть естественно и современно.

С чем носить брюки-палаццо зимой 2026 года

С рубашкой

Такое сочетание работает практически для любой ситуации — от офиса до встреч с друзьями. Можно выбрать простую белую рубашку, которая делает образ сдержанным, или рубашку с принтом или интересным переплетением тканей, чтобы добавить характера. Обувь подбирайте в зависимости от настроения: высокие сапоги на каблуке сделают силуэт более аккуратным, а теплые лоферы или кроссовки придадут образу непринужденности.

Для более яркого варианта можно накинуть поверх рубашки свитер, или обратить внимание на фасоны с рюшами, принтом или контрастным цветом. Аксессуары тоже важны: серьги, браслеты или сумка на ремне сделают образ завершенным. Такой комплект подходит и для вечеринки, и для прогулки по городу.

Со свитером

Для холодной поры брюки-палаццо стилисты советуют носить с теплым свитером. Можно выбрать свитер крупной вязки или приталенный — в зависимости от того, насколько объемным хочется сделать образ.

Массивная обувь — ботинки, ботильоны или грубые кроссовки — добавляет стиля и балансирует широкий крой брюк. Легкое пальто, жакет или тренч завершит образ, добавляя ему шарма и защищая от холода.

Одним словом, брюки-палаццо подходят для разных стилей и задач. Они не стесняют движений и помогают выглядеть ухоженно в любых ситуациях.