Штани 70-х повертаються — що носити цієї зими, щоб вразити

У 2026 році повертаються широкі штани, які ще в 1970-х носили ікони стилю. Вони легкі, вільні і зручні, тому підходять для роботи, прогулянок або вечірніх виходів.

Новини.LIVE розкажуть, як їх носити і з чим поєднувати, щоб мати природний і сучасний вигляд.

З чим носити штани-палаццо взимку 2026

З сорочкою

Таке поєднання працює практично для будь-якої ситуації — від офісу до зустрічей з друзями. Можна обрати просту білу сорочку, яка робить образ стриманим, або сорочку з принтом чи цікавим переплетенням тканин, щоб додати характеру. Взуття підбирайте залежно від настрою: високі чоботи на підборах зроблять силует акуратнішим, а теплі лофери або кросівки додадуть образу невимушеності.

Штани-палаццо з сорочкою. Фото з Instagram

Для більш яскравого варіанту можна накинути поверх сорочки светр, або звернути увагу на фасони з рюшами, принтом або контрастним кольором. Аксесуари теж важливі: сережки, браслети або сумка на ремені зроблять образ завершеним. Такий комплект підходить і для вечірки, і для прогулянки містом.

З светром

Для холодної пори штани-палаццо стилісти радять носити з теплим светром. Можна обрати светр крупної в’язки або приталений — залежно від того, наскільки об’ємним хочеться зробити образ.

Штани зі светром. Фото з Instagram

Масивне взуття — черевики, ботильйони або грубі кросівки — додає стилю і балансує широкий крій штанів. Легке пальто, жакет або тренч завершить образ, додаючи йому шарму і захищаючи від холоду.

Модні штани з пальто. Фото з Instagram

Одним словом, штани-палаццо підходять для різних стилів і завдань. Вони не обмежують рухів і допомагають мати доглянутий вигляд в будь-яких ситуаціях.