Выбираем практичные джинсы на 2026 год — какую модель советуют стилисты

Джинсы с другой одеждой. Фото: freepik

Мода сейчас смотрит на рабочую одежду, униформу, вещи с историей. Поэтому жесткий деним — тот самый, что когда-то носили на заводах и стройках — вдруг стал главным трендом. В коллекциях весна-лето 2026 он везде: прямой крой, экспериментальные формы, плотная ткань, которая отлично держит форму после первой стирки.

Об этом пишет Vogue.

Это джинсы из ткани, сотканной на старых станках. Их легко узнать по укрепленной кромке — детали, которая свидетельствует о том, что это не массмаркет. Такой деним более качественный и выглядит иначе: не как что-то удобное, а как что-то настоящее. Givenchy, Luar, System и Egonlab показали это на подиумах.

System. Фото из Vogue

Жесткий деним — это наследие брендов типа Carhartt, который был основан в США в 1889 году. Сначала это были комбинезоны для железнодорожников и рабочих. Затем их начали носить военные во время Первой мировой. А в 90-х Tupac вышел в Carhartt и это уже была улица, а не работа.

Egonlab. Фото из Vogue

Сейчас жесткий деним носит Кендалл Дженнер. И это уже не о workwear как таковом — это о том, что вещи с характером снова ценятся больше, чем удобство. Эпоха мягкого денима, похоже, закончилась. Теперь джинсы должны немного сопротивляться и именно в этом их суть.