Україна
Дата публикации 19 января 2026 14:44
Выбираем практичные джинсы на 2026 год — какую модель советуют стилисты
Джинсы с другой одеждой. Фото: freepik

Мода сейчас смотрит на рабочую одежду, униформу, вещи с историей. Поэтому жесткий деним — тот самый, что когда-то носили на заводах и стройках — вдруг стал главным трендом. В коллекциях весна-лето 2026 он везде: прямой крой, экспериментальные формы, плотная ткань, которая отлично держит форму после первой стирки.

Об этом пишет Vogue.

Джинсы, которые не растягиваются — какой деним возвращается в моду

Это джинсы из ткани, сотканной на старых станках. Их легко узнать по укрепленной кромке — детали, которая свидетельствует о том, что это не массмаркет. Такой деним более качественный и выглядит иначе: не как что-то удобное, а как что-то настоящее. Givenchy, Luar, System и Egonlab показали это на подиумах.

Джинси з якісного деніму повертаються
System. Фото из Vogue

Жесткий деним — это наследие брендов типа Carhartt, который был основан в США в 1889 году. Сначала это были комбинезоны для железнодорожников и рабочих. Затем их начали носить военные во время Первой мировой. А в 90-х Tupac вышел в Carhartt и это уже была улица, а не работа.

Зірки обирають у 2026 жорсткий денім
Egonlab. Фото из Vogue

Сейчас жесткий деним носит Кендалл Дженнер. И это уже не о workwear как таковом — это о том, что вещи с характером снова ценятся больше, чем удобство. Эпоха мягкого денима, похоже, закончилась. Теперь джинсы должны немного сопротивляться и именно в этом их суть.

мода тренды Джинсы стиль 2026 год
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
