Обираємо практичні джинси на 2026 рік — яку модель радять стилісти

Мода зараз дивиться на робочий одяг, уніформу, речі з історією. Тому жорсткий денім — той самий, що колись носили на заводах і будовах — раптом став головним трендом. У колекціях весна-літо 2026 він скрізь: прямий крій, експериментальні форми, щільна тканина, яка чудово тримає форму після першого прання.

Джинси, які не розтягуються — який денім повертається в моду

Це джинси з тканини, витканої на старих верстатах. Їх легко впізнати за укріпленою кромкою — деталлю, яка свідчить про те, що це не масмаркет. Такий денім якісніший і має інакший вигляд: не як щось зручне, а як щось справжнє. Givenchy, Luar, System та Egonlab показали це на подіумах.

Жорсткий денім — це спадщина брендів типу Carhartt, який заснували у США в 1889 році. Спочатку це були комбінезони для залізничників і робітників. Потім їх почали носити військові під час Першої світової. А в 90-х Tupac вийшов у Carhartt і це вже була вулиця, а не робота.

Зараз жорсткий денім носить Кендалл Дженнер. І це вже не про workwear як такий — це про те, що речі з характером знову цінуються більше, ніж зручність. Епоха м'якого деніму, схоже, закінчилася. Тепер джинси мають трохи чинити опір і саме в цьому їхня суть.