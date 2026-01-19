Видео
Сухой шампунь — как пользоваться правильно, чтобы волосы сияли

Дата публикации 19 января 2026 11:59
Как правильно наносить сухой шампунь — советы для идеальной прически
Девушка наносит сухой шампунь на волосы. Фото: freepik

Иногда нужно быстро освежить волосы, а времени на мытье совсем нет. В таких случаях на помощь приходит сухой шампунь — он убирает жирность и придает объем за несколько минут.

В статье от Новини.LIVE вы узнаете, как им пользоваться правильно.

Хоть сухой шампунь и называется "шампунем", он не моет волосы. Это средство, которое временно освежает волосы и делает их аккуратными. Он особенно полезен, когда нет возможности помыть голову, но хочется выглядеть опрятно.

Как пользоваться сухим шампунем для волос

Чтобы средство работало эффективно, придерживайтесь нескольких простых правил.

Подготовьте волосы

Расчешите волосы и убедитесь, что они полностью сухие. Если после умывания остались влажные пряди — быстро просушите их феном.

Нанесите шампунь

Перед использованием встряхните баночку. Затем разделите волосы на зоны и равномерно распыляйте средство на корни с расстояния 20-30 см. Особое внимание уделите участкам, которые быстрее становятся жирными — лоб, макушка, виски.

Распределите и помассируйте

Легко помассируйте корни кончиками пальцев. Это поможет распределить средство и немного приподнимет волосы у корня.

Подождите несколько минут

Дайте шампуню время впитать жир и придать волосам свежесть.

Уложите волосы

Расчешите волосы, чтобы убрать остатки порошка. Если остались маленькие беловатые крупинки, можно немного просушить волосы феном на низкой температуре.

мода волосы действенные лайфхаки уход стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
