Як правильно наносити сухий шампунь — поради для ідеальної зачіски

Іноді потрібно швидко освіжити волосся, а часу на миття зовсім немає. У таких випадках на допомогу приходить сухий шампунь — він прибирає жирність і додає об’єм за кілька хвилин.

У статті від Новини.LIVE ви дізнаєтеся, як ним користуватися правильно.

Хоч сухий шампунь і називається "шампунем", він не миє волосся. Це засіб, який тимчасово освіжає волосся та робить його акуратним. Він особливо корисний, коли немає можливості помити голову, але хочеться виглядати охайно.

Як користуватися сухим шампунем

Щоб засіб працював ефективно, дотримуйтеся кількох простих правил.

Підготуйте волосся

Розчешіть волосся і переконайтеся, що воно повністю сухе. Якщо після вмивання залишилися вологі пасма — швидко просушіть їх феном.

Нанесіть шампунь

Перед використанням струсіть баночку. Потім розділіть волосся на зони і рівномірно розпилюйте засіб на корені з відстані 20–30 см. Особливу увагу приділіть ділянкам, які швидше стають жирними — лоб, маківка, скроні.

Розподіліть і помасажуйте

Легко помасажуйте корені кінчиками пальців. Це допоможе розподілити засіб і трохи підніме волосся біля кореня.

Зачекайте кілька хвилин

Дайте шампуню час вбрати жир і надати волоссю свіжість.

Укладіть волосся

Розчешіть волосся, щоб прибрати залишки порошку. Якщо залишилися маленькі білуваті крупинки, можна трохи просушити волосся феном на низькій температурі.