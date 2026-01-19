Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Сухий шампунь — як користуватися правильно, щоб волосся сяяло

Сухий шампунь — як користуватися правильно, щоб волосся сяяло

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 11:59
Як правильно наносити сухий шампунь — поради для ідеальної зачіски
Дівчина наносить сухий шампунь на волосся. Фото: freepik

Іноді потрібно швидко освіжити волосся, а часу на миття зовсім немає. У таких випадках на допомогу приходить сухий шампунь — він прибирає жирність і додає об’єм за кілька хвилин.

У статті від Новини.LIVE ви дізнаєтеся, як ним користуватися правильно.

Реклама
Читайте також:

Хоч сухий шампунь і називається "шампунем", він не миє волосся. Це засіб, який тимчасово освіжає волосся та робить його акуратним. Він особливо корисний, коли немає можливості помити голову, але хочеться виглядати охайно.

Як користуватися сухим шампунем

Щоб засіб працював ефективно, дотримуйтеся кількох простих правил.

Підготуйте волосся

Розчешіть волосся і переконайтеся, що воно повністю сухе. Якщо після вмивання залишилися вологі пасма — швидко просушіть їх феном.

Нанесіть шампунь

Перед використанням струсіть баночку. Потім розділіть волосся на зони і рівномірно розпилюйте засіб на корені з відстані 20–30 см. Особливу увагу приділіть ділянкам, які швидше стають жирними — лоб, маківка, скроні.

Розподіліть і помасажуйте

Легко помасажуйте корені кінчиками пальців. Це допоможе розподілити засіб і трохи підніме волосся біля кореня.

Зачекайте кілька хвилин

Дайте шампуню час вбрати жир і надати волоссю свіжість.

Укладіть волосся

Розчешіть волосся, щоб прибрати залишки порошку. Якщо залишилися маленькі білуваті крупинки, можна трохи просушити волосся феном на низькій температурі.

 

мода волосся дієві лайфхаки догляд стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації