Зимние аксессуары 2026 года — как утеплиться стильно и модно

Половина зимы прошла, но ветер и холод никуда не делись. Синоптики обещают, что морозы будут держаться еще долго — поэтому стоит подумать, каким образом еще можно утеплиться.

Какие аксессуары носить в сильные морозы

Для тех, кому надоели обычные варежки, есть вариант — рукава с открытыми пальцами. Они не спасают полностью, но хотя бы дают рукам немного тепла и позволяют пользоваться телефоном.

А если хотите что-то посерьезнее — берите кожаные перчатки. Они сейчас в тренде и выглядят намного стильнее вязаных. Особенно если это классическая черная или коричневая кожа — такие перчатки подходят под любую верхнюю одежду.

Эко-мех тоже никуда не исчез. Шапки, шарфы, даже сумки из этого материала — все это работает и на тепло, и на образ. Меховые шапки-ушанки делают зимний лук более заметным.

Меховые сумки, кстати, до сих пор востребованы — крупные shopper-модели или небольшие клатчи одинаково хорошо вписываются в зимние образы. Это уже не о практичности, а об акценте, который меняет восприятие всего аутфита.

Среди головных уборов капоры остаются на своих позициях. Они закрывают шею, уши, и при этом не нужно возиться с шарфами. Просто накинул и все. Капоры бывают из эко-меха, трикотажа или даже из плотной шерсти — каждый вариант дает свой эффект, но суть одна: тепло и минимум усилий.

Мороз — это не повод ходить в чем-то сером и безликом. Можно утеплиться по последним трендам. Кожаные перчатки, меховая шапка, капор — все эти вещи делают образ целостным даже в самый холодный день.