Зимові аксесуари 2026 року — як утеплитися стильно та модно

Дівчина в хутрі. Фото: freepik

Половина зими минула, але вітер та холод нікуди не ділися. Синоптики обіцяють, що морози триматимуться ще довго — тому варто подумати, яким чином ще можна утеплитися.

Базові речі, без яких взимку не обійтися

Які аксесуари носити в сильні морози

Для тих, кому набридли звичайні рукавиці, є варіант — рукава з відкритими пальцями. Вони не рятують повністю, але хоча б дають рукам трохи тепла і дозволяють користуватися телефоном.

Теплі рукава. Фото з TikTok

А якщо хочете щось серйозніше — беріть шкіряні перчатки. Вони зараз у тренді і мають набагато стильніший вигляд за в'язані. Особливо якщо це класична чорна або коричнева шкіра — такі перчатки підходять під будь-який верхній одяг.

Еко-хутро теж нікуди не зникло. Шапки, шарфи, навіть сумки з цього матеріалу — все це працює і на тепло, і на образ. Хутряні шапки-вушанки роблять зимовий лук помітнішим.

Аксесуари з еко-хутра. Фото з TikTok

Хутряні сумки, до речі, досі затребувані — великі shopper-моделі або невеликі клатчі однаково добре вписуються в зимові образи. Це вже не про практичність, а про акцент, який змінює сприйняття всього аутфіту.

Серед головних уборів капори залишаються на своїх позиціях. Вони закривають шию, вуха, і при цьому не потрібно возитися з шарфами. Просто накинув і все. Капори бувають з еко-хутра, трикотажу або навіть з щільної вовни — кожен варіант дає свій ефект, але суть одна: тепло й мінімум зусиль.

Капори. Фото з TikTok

Мороз — це не привід ходити в чомусь сірому і безликому. Можна утеплитися за останніми трендами. Шкіряні перчатки, хутряна шапка, капор — усі ці речі роблять образ цілісним навіть у найхолодніший день.