Україна
Головна Культ 3 дні без телефону — реальний ефект від цифрового детоксу

3 дні без телефону — реальний ефект від цифрового детоксу

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 21:50
Без смартфона на 72 години — як це може вплинути на ваше життя
Дівчина зі смартфоном. Фото: freepik

Вийти з дому без телефона здається майже неможливим. А що як спробувати прожити три дні без нього і подивитися, що зміниться у вашому житті, думках і відносинах?

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на слова редакторки Woman&Home Елли Дав.

Читайте також:

Згідно з дослідженнями, середній користувач смартфона торкається свого пристрою понад 2600 разів на день, а 87% перевіряють його одразу після пробудження. Також дивно, але 97% дітей отримують свій перший смартфон ще до 12 років. Для багатьох людей телефон став не просто інструментом, а способом зберігати зв’язок із світом.

Чому корисно іноді відмовлятись від смартфона

Елла Дав вирішила відкласти свій телефон на три дні. За її словами, перший день видався складним — відчуття тривоги і розгубленості з’явилося майже відразу. Але вже на другий день прогулянка з собакою, обід у пабі та невелике спілкування з чоловіком подарували нове відчуття присутності тут і зараз. Без сповіщень і постійних перевірок стрічок соцмереж вона почала помічати деталі, на які раніше не звертала увагу: шум вітру, запах кави, живі емоції людей навколо.

На третій день відчуття свободи стало ще глибшим. Елла зрозуміла, що час, проведений без телефону, дозволяє заново навчитися концентруватися, відчувати момент і спілкуватися з щирим задоволенням. Вона почала уважніше ставитися до дрібниць, які раніше здавалися буденними: читання перед сном, прогулянки на свіжому повітрі, час із коханими. Навіть сон покращився.

Щоб зменшити залежність від смартфона, експерти радять почати з простого: не використовувати телефон як будильник, обмежувати сповіщення та перевіряти, які додатки забирають найбільше часу. Можна виділити певні години, коли телефон "відпочиває", або залишати його в іншій кімнаті під час вечері. Навіть короткі прогулянки без гаджетів дають мозку перепочинок і допомагають відновити відчуття справжнього життя.

Раніше ми писали про те, як дівчині вдалось відмовитись від паління вейпу. Досить простий і бюджетний спосіб. 

Також ми повідомляли, що експерти не рекомендують розміщувати в телефоні

психологія мозок смартфон цифровий детокс
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
