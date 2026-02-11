Без смартфона на 72 часа — как это может повлиять на вашу жизнь

Девушка со смартфоном. Фото: freepik

Выйти из дома без телефона кажется почти невозможным. А что если попробовать прожить три дня без него и посмотреть, что изменится в вашей жизни, мыслях и отношениях?

Согласно исследованиям, средний пользователь смартфона касается своего устройства более 2600 раз в день, а 87% проверяют его сразу после пробуждения. Также удивительно, но 97% детей получают свой первый смартфон еще до 12 лет. Для многих людей телефон стал не просто инструментом, а способом сохранять связь с миром.

Почему полезно иногда отказываться от смартфона

Элла Дав решила отложить свой телефон на три дня. По ее словам, первый день выдался сложным — чувство тревоги и растерянности появилось почти сразу. Но уже на второй день прогулка с собакой, обед в пабе и небольшое общение с мужем подарили новое ощущение присутствия здесь и сейчас. Без оповещений и постоянных проверок лент соцсетей она начала замечать детали, на которые раньше не обращала внимание: шум ветра, запах кофе, живые эмоции людей вокруг.

На третий день ощущение свободы стало еще глубже. Элла поняла, что время, проведенное без телефона, позволяет заново научиться концентрироваться, чувствовать момент и общаться с искренним удовольствием. Она начала внимательнее относиться к мелочам, которые раньше казались обыденными: чтение перед сном, прогулки на свежем воздухе, время с любимыми. Даже сон улучшился.

Чтобы уменьшить зависимость от смартфона, эксперты советуют начать с простого: не использовать телефон как будильник, ограничивать оповещения и проверять, какие приложения отнимают больше всего времени. Можно выделить определенные часы, когда телефон "отдыхает", или оставлять его в другой комнате во время ужина. Даже короткие прогулки без гаджетов дают мозгу передышку и помогают восстановить ощущение настоящей жизни.

