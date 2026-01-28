Туфлі 90-х знову актуальні — 6 моделей ідеальних для 2026 року

Туфлі. Фото: freepik

Взуття 1990-х повертається. І мова не лише про знамениті "kitten heels" — у взуттєві тренди повертаються сміливі силуети та нетипові комбінації кольорів, які тоді задавали тон.

У Vogue розповіли, які моделі сьогодні знову відчутно впливають на вуличний стиль та колекції великих брендів.

Які туфлі з 90-х знову популярні у 2026

Коли говорять про взуття 1990-х, найчастіше згадують туфлі на мікропідборах. Але мода того десятиліття була значно різноманітнішою. Дизайнери експериментували з формою, висотою підборів і матеріалами — від класики до більш сміливих рішень. Саме ці деталі робили туфлі того часу цікавими і непередбачуваними.

Двоколірні туфлі Chanel, які в 1992 році представили у весняній колекції, стали символом елегантності та стриманого шарму. Матьє Блазі пізніше зазначав, що саме поєднання контрастних тонів та чіткого трикутного носка робить їх сучасними навіть через десятиліття. У 2026 році ці туфлі повертаються в оновлених версіях і виявляються доречними не лише на світських подіях, а й у повсякденних образах — поряд зі спідницями, прямими штанами та джинсами.

Chanel весна-літо 1992. Фото з Vogue

Гостроносі Mary Jane від Prada, які у 1994 році з’явилися на танкетці, змінили уявлення про "шкільні" туфлі. Тоді вони стали елементом жіночності та вишуканості. Сьогодні їх знову можна помітити на подіумах і вулицях Мілана.

Prada весна-літо 1994. Фото з Vogue

Лофери на підборах від Gucci, що у 1995 році демонстрували квадратний носок, масивний каблук та яскраву пряжку, стали одним із символів ностальгічного тренду. Дизайнери 2026-го роблять їх більш виразними, додаючи платформу і насичені відтінки, які дозволяють комбінувати лофери з мінісукнями, мікрошортами та розкльошеними штанами.

Gucci осінь-зима 1995/1996. Фото з Vogue

Мюлі, улюблені Кейт Мосс і Сінді Кроуфорд у кінці 1990-х, повертаються у схожих мінімалістичних формах. Відсутність у них задника робить взуття відкритим, повітряним і водночас простим у поєднанні з різними силуетами одягу.

Marc Jacobs весна-літо 1998. Фото з Vogue

Туфлі на підборах із квадратним носком, популярні в Miu Miu та Alexander McQueen, довгий час залишалися маркером стриманого, але водночас маскулінного стилю. Сьогодні їх обирають відомі зірки та блогери, поєднуючи з класичними штанами та джинсами, що підтверджує їхню універсальність.

Miu Miu весна-літо 1999. Фото з Vogue

Не менш знаковими стали прозорі підбори. У 1999 році Ralph Rucci представив босоніжки з широким каблуком і відкритими пальцями, а сьогодні Vetements і Maison Margiela відроджують цю ідею, пропонуючи прозоре взуття як сучасний мінімалістичний акцент у гардеробі.

