90-ті у вашому гардеробі — неочікувані трендові речі 2026 року

Модні речі з 90-х для cтильних образів у 2026, що стануть базою
Мода 90-х знову повертається на вулиці та подіуми. Речі, які раніше здавалися старомодними, сьогодні знову захоплюють серця стилістів і модниць.
Новини.LIVE розповість, що можна знайти у своїй шафі та до чого варто придивитися.
Речі з 90-х, які знову у гардеробі
- Сумка-багет
Ця маленька, але надзвичайно містка сумка давно перестала бути просто трендом — вона стала майже необхідною річчю в гардеробі. Дизайнери відзначають її універсальність: вона легко вписується як у вечірній, так і в повсякденний образ.
Стилісти радять обирати сумку-багет для тих випадків, коли потрібно мати невимушений, але одночасно акуратний вигляд.
- Піджаки з широкими плечима
Класика 90-х знову на подіумах, і тепер піджаки перестали бути лише офісною формою. Вони можуть поєднуватися з вузькими джинсами, спідницями або навіть спортивним стилем, додаючи образу непомітної, але цікавої структури. Деякі дизайнери радять звертати увагу на моделі з поясом, бо вони створюють більш жіночний силует.
- Джинси прямого крою
Про них можна сказати одне — вони не зникають із гардеробу вже кілька сезонів. Це та річ, яка виручає щодня, бо поєднується з будь-чим: сорочками, светрами, піджаками.
Стилісти радять придивлятися до варіантів із натурального деніму без надмірних потертостей, щоб вони дійсно могли служити роками.
- Куртка-бомбер
Він пасує як до джинсів, так і до більш жіночних трикотажних суконь довжиною міді. Сучасні моделі можуть мати деталі у вигляді хутряних комірів, стриманих нашивок або фурнітури, яка відразу показує якість. Головне, кажуть стилісти, обирати природні кольори і текстури.
Усі ці чотири речі — як своєрідний набір для тих, хто хоче виглядати сучасно, не витрачаючи години на створення образу. До того ж, можливо щось з цих речей, і так є у вашому гардеробі.
Які ще речі не втрачають актуальності роками
