Головна Культ Модні речі з 90-х для cтильних образів у 2026, що стануть базою

Модні речі з 90-х для cтильних образів у 2026, що стануть базою

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 18:26
90-ті у вашому гардеробі — неочікувані трендові речі 2026 року
Дівчина в світлому піджаку. Фото: freepik

Мода 90-х знову повертається на вулиці та подіуми. Речі, які раніше здавалися старомодними, сьогодні знову захоплюють серця стилістів і модниць. 

Новини.LIVE розповість, що можна знайти у своїй шафі та до чого варто придивитися.

Читайте також:

Речі з 90-х, які знову у гардеробі

  • Сумка-багет

Ця маленька, але надзвичайно містка сумка давно перестала бути просто трендом — вона стала майже необхідною річчю в гардеробі. Дизайнери відзначають її універсальність: вона легко вписується як у вечірній, так і в повсякденний образ. 

Модні речі з 90-х для cтильних образів у 2026, що стануть базою - фото 1
Сумка-багет. Фото з Instagram

Стилісти радять обирати сумку-багет для тих випадків, коли потрібно мати невимушений, але одночасно акуратний вигляд.

  • Піджаки з широкими плечима

Класика 90-х знову на подіумах, і тепер піджаки перестали бути лише офісною формою. Вони можуть поєднуватися з вузькими джинсами, спідницями або навіть спортивним стилем, додаючи образу непомітної, але цікавої структури. Деякі дизайнери радять звертати увагу на моделі з поясом, бо вони створюють більш жіночний силует.

Які піджаки носять у повсякденному житті
Піджак з широкими плечами. Фото з Instagram
  • Джинси прямого крою

Про них можна сказати одне — вони не зникають із гардеробу вже кілька сезонів. Це та річ, яка виручає щодня, бо поєднується з будь-чим: сорочками, светрами, піджаками.

Джинси, які не зникають кілька сезонів
Прямі джинси. Фото з Instagram

Стилісти радять придивлятися до варіантів із натурального деніму без надмірних потертостей, щоб вони дійсно могли служити роками.

  • Куртка-бомбер

Він пасує як до джинсів, так і до більш жіночних трикотажних суконь довжиною міді. Сучасні моделі можуть мати деталі у вигляді хутряних комірів, стриманих нашивок або фурнітури, яка відразу показує якість. Головне, кажуть стилісти, обирати природні кольори і текстури.

Куртка-бомбер повертаються у тренди
Шкіряна куртка-бомбер. Фото з Instagram

Усі ці чотири речі — як своєрідний набір для тих, хто хоче виглядати сучасно, не витрачаючи години на створення образу. До того ж, можливо щось з цих речей, і так є у вашому гардеробі.

Які ще речі не втрачають актуальності роками

Раніше ми писали про те, серед яких речей є база, яку можна не змінювати кожен сезон. 

Також ми повідомляли, що штани в стилі 90-х на цей рік найкращий вибір.

мода тренди 90-ті речі стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
