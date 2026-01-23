Видео
Главная Культ Модные вещи из 90-х для стильных образов в 2026, что станут базой

Модные вещи из 90-х для стильных образов в 2026, что станут базой

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 18:26
90-е в вашем гардеробе — неожиданные трендовые вещи 2026 года
Девушка в светлом пиджаке. Фото: freepik

Мода 90-х снова возвращается на улицы и подиумы. Вещи, которые раньше казались старомодными, сегодня снова захватывают сердца стилистов и модниц.

Новини.LIVE расскажет, что можно найти в своем шкафу и к чему стоит присмотреться.

Читайте также:

Вещи из 90-х, которые снова в гардеробе

  • Сумка-багет

Эта маленькая, но очень вместительная сумка давно перестала быть просто трендом — она стала почти необходимой вещью в гардеробе. Дизайнеры отмечают ее универсальность: она легко вписывается как в вечерний, так и в повседневный образ.

Модные вещи из 90-х для стильных образов в 2026, что станут базой - фото 1
Сумка-багет. Фото из Instagram

Стилисты советуют выбирать сумку-багет для тех случаев, когда нужно выглядеть непринужденно, но одновременно аккуратно.

  • Пиджаки с широкими плечами

Классика 90-х снова на подиумах, и теперь пиджаки перестали быть только офисной формой. Они могут сочетаться с узкими джинсами, юбками или даже спортивным стилем, добавляя образу неброской, но интересной структуры. Некоторые дизайнеры советуют обращать внимание на модели с поясом, так как они создают более женственный силуэт.

Які піджаки носять у повсякденному житті
Пиджак с широкими плечами. Фото из Instagram
  • Джинсы прямого кроя

О них можно сказать одно — они не исчезают из гардероба уже несколько сезонов. Это та вещь, которая выручает каждый день, потому что сочетается с чем угодно: рубашками, свитерами, пиджаками.

Джинси, які не зникають кілька сезонів
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Стилисты советуют присматриваться к вариантам из натурального денима без чрезмерных потертостей, чтобы они действительно могли служить годами.

  • Куртка-бомбер

Он подходит как к джинсам, так и к более женственным трикотажным платьям длиной миди. Современные модели могут иметь детали в виде меховых воротников, сдержанных нашивок или фурнитуры, которая сразу показывает качество. Главное, говорят стилисты, выбирать естественные цвета и текстуры.

Куртка-бомбер повертаються у тренди
Кожаная куртка-бомбер. Фото из Instagram

Все эти четыре вещи — как своеобразный набор для тех, кто хочет выглядеть современно, не тратя часы на создание образа. К тому же, возможно что-то из этих вещей, и так есть в вашем гардеробе.

Какие еще вещи не теряют актуальности годами

Ранее мы писали о том, среди каких вещей есть база, которую можно не менять каждый сезон.

Также мы сообщали, что брюки в стиле 90-х на этот год лучший выбор.

мода тренды 90-е вещи стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
