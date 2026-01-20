Базовые вещи 2026, которые остаются актуальными в любом сезоне

Девушка в кожаном пальто. Фото: freepik

Базовый гардероб никогда не выходит из моды, даже когда на первый план выходят яркие детали и необычные аксессуары. В 2026 году простые, универсальные вещи остаются основой, на которой можно строить любой образ.

Новини.LIVE собрали шесть моделей, которые точно пригодятся в этом сезоне.

Свитер в рубчик

Трикотаж в фактурную рубчиковую вязку делает простые свитера более интересными, не забирая универсальности. Такой свитер легко носить с джинсами, шортами или под пиджак — вариантов множество.

Свитер в рубчик. Фото из Instagram

Кожаный пиджак

Классический пиджак из натуральной кожи нейтральных тонов остается базовым элементом. Он подходит как для офисного комплекта, так и для повседневного образа.

Девушка в коричневом кожаном пиджаке. Фото из Instagram

Слингбэки с острым носком

Обувь с открытой пяткой с острым носком добавляет деталям точности. Лучше всего подходит к платьям или юбкам любой длины.

Слингбэки. Фото из Instagram

Кардиган

Кардиган можно носить сверху на футболку или рубашку, или завязать на талии для изменения силуэта. Он остается универсальной базовой вещью.

Красивый кардиган. Фото из Instagram

Джинсы темно-синего цвета

Темно-синие джинсы просты в комбинировании и остаются актуальными в любом сезоне. Подходят к рубашкам, свитерам и пиджакам.

Темно-синие джинсы. Фото из Instagram

Замшевая сумка

Сумка из мягкой замши выглядит сдержанно, но при этом заметно. Она хорошо дополняет как повседневные, так и более офисные комплекты.

Коричневая замшевая сумка. Фото из Instagram

