Базовые вещи 2026, которые остаются актуальными в любом сезоне

Базовый гардероб никогда не выходит из моды, даже когда на первый план выходят яркие детали и необычные аксессуары. В 2026 году простые, универсальные вещи остаются основой, на которой можно строить любой образ.
Новини.LIVE собрали шесть моделей, которые точно пригодятся в этом сезоне.
Свитер в рубчик
Трикотаж в фактурную рубчиковую вязку делает простые свитера более интересными, не забирая универсальности. Такой свитер легко носить с джинсами, шортами или под пиджак — вариантов множество.
Кожаный пиджак
Классический пиджак из натуральной кожи нейтральных тонов остается базовым элементом. Он подходит как для офисного комплекта, так и для повседневного образа.
Слингбэки с острым носком
Обувь с открытой пяткой с острым носком добавляет деталям точности. Лучше всего подходит к платьям или юбкам любой длины.
Кардиган
Кардиган можно носить сверху на футболку или рубашку, или завязать на талии для изменения силуэта. Он остается универсальной базовой вещью.
Джинсы темно-синего цвета
Темно-синие джинсы просты в комбинировании и остаются актуальными в любом сезоне. Подходят к рубашкам, свитерам и пиджакам.
Замшевая сумка
Сумка из мягкой замши выглядит сдержанно, но при этом заметно. Она хорошо дополняет как повседневные, так и более офисные комплекты.
