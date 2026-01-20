Видео
Главная Культ Свитер, пиджак, джинсы — базовые вещи, которые не выходят из моды

Свитер, пиджак, джинсы — базовые вещи, которые не выходят из моды

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 14:52
Базовые вещи 2026, которые остаются актуальными в любом сезоне
Девушка в кожаном пальто. Фото: freepik

Базовый гардероб никогда не выходит из моды, даже когда на первый план выходят яркие детали и необычные аксессуары. В 2026 году простые, универсальные вещи остаются основой, на которой можно строить любой образ.

Новини.LIVE собрали шесть моделей, которые точно пригодятся в этом сезоне.

Читайте также:

Свитер в рубчик

Трикотаж в фактурную рубчиковую вязку делает простые свитера более интересными, не забирая универсальности. Такой свитер легко носить с джинсами, шортами или под пиджак — вариантов множество.

Светр в рубчик став хітом зими-2026
Свитер в рубчик. Фото из Instagram

Кожаный пиджак

Классический пиджак из натуральной кожи нейтральных тонов остается базовым элементом. Он подходит как для офисного комплекта, так и для повседневного образа.

Шкіряний піджак став класикою
Девушка в коричневом кожаном пиджаке. Фото из Instagram

Слингбэки с острым носком

Обувь с открытой пяткой с острым носком добавляет деталям точности. Лучше всего подходит к платьям или юбкам любой длины.

Елегантне взуття, що підійде до суконь
Слингбэки. Фото из Instagram

Кардиган

Кардиган можно носить сверху на футболку или рубашку, или завязать на талии для изменения силуэта. Он остается универсальной базовой вещью.

Кардиган - найкраща річ на холодну погоду
Красивый кардиган. Фото из Instagram

Джинсы темно-синего цвета

Темно-синие джинсы просты в комбинировании и остаются актуальными в любом сезоне. Подходят к рубашкам, свитерам и пиджакам.

Які джинси стали базою гардеробу 2026
Темно-синие джинсы. Фото из Instagram

Замшевая сумка

Сумка из мягкой замши выглядит сдержанно, но при этом заметно. Она хорошо дополняет как повседневные, так и более офисные комплекты.

Замшева сума впишеться в різні стилі
Коричневая замшевая сумка. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какие брюки в стиле 70-х набирают популярность в этом сезоне. Объясняем, как и с чем их носить.

Также мы сообщали, какие джинсы лучше всего рассмотреть на 2026 год. Это будет удачным решение.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
