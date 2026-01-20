Базові речі 2026, які залишаються актуальними у будь-якому сезоні

Дівчина в шкіряному пальто. Фото: freepik

Базовий гардероб ніколи не виходить із моди, навіть коли на перший план виходять яскраві деталі та незвичні аксесуари. У 2026 році прості, універсальні речі залишаються основою, на якій можна будувати будь-який образ.

Новини.LIVE зібрали шість моделей, які точно знадобляться цього сезону.

Светр в рубчик

Трикотаж у фактурну рубчикову в’язку робить прості светри більш цікавими, не забираючи універсальності. Такий светр легко носити з джинсами, шортами або під пиджак — варіантів безліч.

Светр в рубчик. Фото з Instagram

Шкіряний піджак

Класичний піджак із натуральної шкіри нейтральних тонів лишається базовим елементом. Він підходить як для офісного комплекту, так і для повсякденного образу.

Дівчина в коричневому шкіряному піджаку. Фото з Instagram

Слінгбеки з гострим носком

Взуття з відкритою п’ятою з гострим носком додає деталям точності. Найкраще пасує до суконь чи спідниць будь-якої довжини.

Слінгбеки. Фото з Instagram

Кардиган

Кардиган можна носити зверху на футболку або сорочку, або зав’язати на талії для зміни силуету. Він залишається універсальною базовою річчю.

Гарний кардиган. Фото з Instagram

Джинси темно-синього кольору

Темно-сині джинси прості у комбінуванні і залишаються актуальними в будь-якому сезоні. Підходять до сорочок, светрів та піджаків.

Темно-сині джинси. Фото з Instagram

Замшева сумка

Сумка з м’якої замші має стриманий, але при цьому помітний вигляд. Вона добре доповнює як повсякденні, так і більш офісні комплекти.

Коричнева замшева сумка. Фото з Instagram

