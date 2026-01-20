Базові речі 2026, які залишаються актуальними у будь-якому сезоні

Светр, піджак, джинси — базові речі, які не виходять із моди
Базовий гардероб ніколи не виходить із моди, навіть коли на перший план виходять яскраві деталі та незвичні аксесуари. У 2026 році прості, універсальні речі залишаються основою, на якій можна будувати будь-який образ.
Новини.LIVE зібрали шість моделей, які точно знадобляться цього сезону.
Светр в рубчик
Трикотаж у фактурну рубчикову в’язку робить прості светри більш цікавими, не забираючи універсальності. Такий светр легко носити з джинсами, шортами або під пиджак — варіантів безліч.
Шкіряний піджак
Класичний піджак із натуральної шкіри нейтральних тонів лишається базовим елементом. Він підходить як для офісного комплекту, так і для повсякденного образу.
Слінгбеки з гострим носком
Взуття з відкритою п’ятою з гострим носком додає деталям точності. Найкраще пасує до суконь чи спідниць будь-якої довжини.
Кардиган
Кардиган можна носити зверху на футболку або сорочку, або зав’язати на талії для зміни силуету. Він залишається універсальною базовою річчю.
Джинси темно-синього кольору
Темно-сині джинси прості у комбінуванні і залишаються актуальними в будь-якому сезоні. Підходять до сорочок, светрів та піджаків.
Замшева сумка
Сумка з м’якої замші має стриманий, але при цьому помітний вигляд. Вона добре доповнює як повсякденні, так і більш офісні комплекти.
Раніше ми писали про те, які штани в стилі 70-х набувають популярності цього сезону. Пояснюємо, як і з чим їх носити.
Також ми повідомляли, які джинси краще за все розглянути на 2026 рік. Це буде вдалим рішення.
Читайте Новини.LIVE!