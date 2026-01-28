Туфли 90-х снова актуальны — 6 моделей идеальных для 2026 года

Туфли. Фото: freepik

Обувь 1990-х возвращается. И речь не только о знаменитых "kitten heels" — в обувные тренды возвращаются смелые силуэты и нетипичные комбинации цветов, которые тогда задавали тон.

В Vogue рассказали, какие модели сегодня снова ощутимо влияют на уличный стиль и коллекции крупных брендов.

Реклама

Читайте также:

Какие туфли из 90-х снова популярны в 2026 году

Когда говорят об обуви 1990-х, чаще всего вспоминают туфли на микрокаблуках. Но мода того десятилетия была значительно разнообразнее. Дизайнеры экспериментировали с формой, высотой каблука и материалами — от классики до более смелых решений. Именно эти детали делали туфли того времени интересными и непредсказуемыми.

Двухцветные туфли Chanel, которые в 1992 году были представлены в весенней коллекции, стали символом элегантности и сдержанного шарма. Матье Блази позже отмечал, что именно сочетание контрастных тонов и четкого треугольного носка делает их современными даже спустя десятилетия. В 2026 году эти туфли возвращаются в обновленных версиях и оказываются уместными не только на светских событиях, но и в повседневных образах — наряду с юбками, прямыми брюками и джинсами.

Chanel весна-лето 1992. Фото из Vogue

Остроносые Mary Jane от Prada, которые в 1994 году появились на танкетке, изменили представление о "школьных" туфлях. Тогда они стали элементом женственности и изысканности. Сегодня их снова можно заметить на подиумах и улицах Милана.

Prada весна-лето 1994. Фото из Vogue

Лоферы на каблуке от Gucci, которые в 1995 году демонстрировали квадратный носок, массивный каблук и яркую пряжку, стали одним из символов ностальгического тренда. Дизайнеры 2026-го делают их более выразительными, добавляя платформу и насыщенные оттенки, которые позволяют комбинировать лоферы с мини-платьями, микро-шортами и расклешенными брюками.

Gucci осень-зима 1995/1996. Фото из Vogue

Мюли, любимые Кейт Мосс и Синди Кроуфорд в конце 1990-х, возвращаются в похожих минималистичных формах. Отсутствие у них задника делает обувь открытой, воздушной и одновременно простой в сочетании с различными силуэтами одежды.

Marc Jacobs весна-лето 1998. Фото из Vogue

Туфли на каблуке с квадратным носком, популярные у Miu Miu и Alexander McQueen, долгое время оставались маркером сдержанного, но при этом маскулинного стиля. Сегодня их выбирают известные звезды и блогеры, сочетая с классическими брюками и джинсами, что подтверждает их универсальность.

Miu Miu весна-лето 1999. Фото из Vogue

Не менее знаковыми стали прозрачные каблуки. В 1999 году Ralph Rucci представил босоножки с широким каблуком и открытыми пальцами, а сегодня Vetements и Maison Margiela возрождают эту идею, предлагая прозрачную обувь как современный минималистичный акцент в гардеробе.

Ранее мы писали о том, какие вещи стремительно вернулись в моду из 90-х. Их сейчас удачно стилизуют самые требовательные модницы.

Также мы сообщали, какие брюки в стиле 90-х стали новым трендом 2026 года.