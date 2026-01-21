Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Стильные советы — "устаревший" цвет обуви возвращается в моду

Стильные советы — "устаревший" цвет обуви возвращается в моду

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 18:47
"Устаревший" цвет обуви снова в моде — самый эффектный выбор этого года
Красные туфли. Фото: freepik

Белая обувь на каблуке, которую еще несколько сезонов назад считали старомодной и неудобной, возвращается на подиумы и улицы. На этот раз она не просто часть образа, а скорее его главный акцент.

По этому поводу высказались в Who What Wear.

Реклама
Читайте также:

Какие туфли будут актуальны в 2026 году

Сабрина Карпентер первой снова вывела белый каблук в центр внимания: на мероприятии она появилась в высоких белых туфлях на платформе с глянцевым покрытием. Черный длинный жакет не затмевал обувь, а наоборот подчеркивал ее чистоту и форму. Стилисты обращают внимание, что стоит играть именно на контрасте, чтобы создать четкий и завершенный образ.

Білі туфлі набирають популярності у 2026
Сабрина Карпентер. DAMEBK/Bauer-Griffin/GC Images

Дизайнеры отмечают, что именно комбинация с базовыми вещами — классическими брюками, монохромными пальто или минималистичными платьями — дает белой обуви "право на жизнь" в современных образах.

Интересно, что модные циклы традиционно меняли форму обуви — высоту каблука, ширину носка, платформу. Цвета оставались более-менее стабильными, и белый долгое время считался рисковым из-за склонности к загрязнениям и царапинам. Теперь же стилисты вернулись к нему, считая, что аккуратный белый каблук может выглядеть актуально и даже отважно.

@mariahkeopple

work outfit inspo + i just love these white pointed heels for many outfits 📞📱 #stylingideas #workfits #workoutfitideas #ootds #outfitinspo

♬ Only You X Playdate - 𝖈𝖆𝖊𝖗⛧

При этом белая обувь имеет свои "правила пользования". Она быстро теряет эстетику, если не ухаживать за ней: промокшие следы или загрязнения мгновенно заметны. Поэтому ее советуют носить преимущественно в сухую погоду, хранить отдельно от другой обуви и при первых признаках потертостей обращаться к мастерам. По словам стилистов, состояние обуви имеет большое значение и может испортить весь эффект от общего образа.

Какие теплые аксессуары будут в тренде 2026 года

Ранее мы писали о том, о какой стильной альтернативе шарфу грех не знать в этом сезоне.

Также мы сообщали о других вариантах модных аксессуаров 2026 года. Их смело можно носить даже в сильные морозы.

мода тренды обувь стиль 2026 год
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации