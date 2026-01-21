"Устаревший" цвет обуви снова в моде — самый эффектный выбор этого года

Красные туфли. Фото: freepik

Белая обувь на каблуке, которую еще несколько сезонов назад считали старомодной и неудобной, возвращается на подиумы и улицы. На этот раз она не просто часть образа, а скорее его главный акцент.

По этому поводу высказались в Who What Wear.

Какие туфли будут актуальны в 2026 году

Сабрина Карпентер первой снова вывела белый каблук в центр внимания: на мероприятии она появилась в высоких белых туфлях на платформе с глянцевым покрытием. Черный длинный жакет не затмевал обувь, а наоборот подчеркивал ее чистоту и форму. Стилисты обращают внимание, что стоит играть именно на контрасте, чтобы создать четкий и завершенный образ.

Сабрина Карпентер. DAMEBK/Bauer-Griffin/GC Images

Дизайнеры отмечают, что именно комбинация с базовыми вещами — классическими брюками, монохромными пальто или минималистичными платьями — дает белой обуви "право на жизнь" в современных образах.

Интересно, что модные циклы традиционно меняли форму обуви — высоту каблука, ширину носка, платформу. Цвета оставались более-менее стабильными, и белый долгое время считался рисковым из-за склонности к загрязнениям и царапинам. Теперь же стилисты вернулись к нему, считая, что аккуратный белый каблук может выглядеть актуально и даже отважно.

При этом белая обувь имеет свои "правила пользования". Она быстро теряет эстетику, если не ухаживать за ней: промокшие следы или загрязнения мгновенно заметны. Поэтому ее советуют носить преимущественно в сухую погоду, хранить отдельно от другой обуви и при первых признаках потертостей обращаться к мастерам. По словам стилистов, состояние обуви имеет большое значение и может испортить весь эффект от общего образа.

