"Застарілий" колір взуття знову в моді — найефектніший вибір цього року

Червоні туфлі. Фото: freepik

Біле взуття на підборах, яке ще кілька сезонів тому вважали старомодним і незручним, повертається на подіуми та вулиці. Цього разу воно не просто частина образу, а скоріше його головний акцент.

З цього приводу висловились в Who What Wear.

Реклама

Читайте також:

Які туфлі будуть актуальні в 2026

Сабріна Карпентер першою знову вивела білий каблук у центр уваги: на заході вона з’явилася у високих білих туфлях на платформі з глянцевим покриттям. Чорний довгий жакет не затьмарював взуття, а навпаки підкреслював його чистоту та форму. Стилісти звертають увагу, що варто грати саме на контрасті, щоб створити чіткий і завершений образ.

Сабріна Карпентер. DAMEBK/Bauer-Griffin/GC Images

Дизайнери зазначають, що саме комбінація з базовими речами — класичними штанами, монохромними пальтами чи мінімалістичними сукнями — дає білому взуттю "право на життя" у сучасних образах.

Цікаво, що модні цикли традиційно змінювали форму взуття — висоту каблука, ширину носка, платформу. Кольори залишалися більш-менш стабільними, і білий довгий час вважався ризиковим через схильність до забруднень і подряпин. Тепер же стилісти повернулися до нього, вважаючи, що акуратний білий каблук може мати актуальний і навіть відважний вигляд.

При цьому біле взуття має свої "правила користування". Воно швидко втрачає естетику, якщо не доглядати за ним: промоклі сліди або забруднення миттєво помітні. Тому його радять носити переважно в суху погоду, зберігати окремо від іншого взуття і при перших ознаках потертостей звертатися до майстрів. За словами стилістів, стан взуття має велике значення і може зіпсувати весь ефект від загального образу.

Які теплі аксесуари будуть в тренді 2026 року

Раніше ми писали про те, про яку стильну альтернативу шарфу гріх не знати цього сезону.

Також ми повідомляли про інші варіанти модних аксесуарів 2026 року. Їх сміливо можна носити навіть в сильні морози.