Україна
Стильні поради — "застарілий" колір взуття повертається в моду

Стильні поради — "застарілий" колір взуття повертається в моду

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 18:47
"Застарілий" колір взуття знову в моді — найефектніший вибір цього року
Червоні туфлі. Фото: freepik

Біле взуття на підборах, яке ще кілька сезонів тому вважали старомодним і незручним, повертається на подіуми та вулиці. Цього разу воно не просто частина образу, а скоріше його головний акцент.

З цього приводу висловились в Who What Wear.

Сабріна Карпентер першою знову вивела білий каблук у центр уваги: на заході вона з’явилася у високих білих туфлях на платформі з глянцевим покриттям. Чорний довгий жакет не затьмарював взуття, а навпаки підкреслював його чистоту та форму. Стилісти звертають увагу, що варто грати саме на контрасті, щоб створити чіткий і завершений образ.

Білі туфлі набирають популярності у 2026
Сабріна Карпентер. DAMEBK/Bauer-Griffin/GC Images

Дизайнери зазначають, що саме комбінація з базовими речами — класичними штанами, монохромними пальтами чи мінімалістичними сукнями — дає білому взуттю "право на життя" у сучасних образах.

Цікаво, що модні цикли традиційно змінювали форму взуття — висоту каблука, ширину носка, платформу. Кольори залишалися більш-менш стабільними, і білий довгий час вважався ризиковим через схильність до забруднень і подряпин. Тепер же стилісти повернулися до нього, вважаючи, що акуратний білий каблук може мати актуальний і навіть відважний вигляд.

@mariahkeopple

work outfit inspo + i just love these white pointed heels for many outfits 📞📱 #stylingideas #workfits #workoutfitideas #ootds #outfitinspo

♬ Only You X Playdate - 𝖈𝖆𝖊𝖗⛧

При цьому біле взуття має свої "правила користування". Воно швидко втрачає естетику, якщо не доглядати за ним: промоклі сліди або забруднення миттєво помітні. Тому його радять носити переважно в суху погоду, зберігати окремо від іншого взуття і при перших ознаках потертостей звертатися до майстрів. За словами стилістів, стан взуття має велике значення і може зіпсувати весь ефект від загального образу.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
