Прикраси з історією — новий тренд, який носитимуть усі

Дівчина з гарною брошкою і сережками. Фото: Instagram

Мода завжди любила дивувати несподіваними поворотами, і 2026 рік не став винятком. Одним із головних сюрпризів сезону стала брошка. Той самий аксесуар, який раніше можна було побачити лише на святкових костюмах чи бабусиних пальтах, тепер з’являється на подіумах і в повсякденних луках сучасних дівчат.

Новини.LIVE розповість про неї все, що нам відомо.

Прикраса з минулого, що повернулась в моду

Самовираження через одяг стає дедалі важливіше. Саме тут брошка отримала друге життя. За словами стилістів, це один із небагатьох аксесуарів, який здатний "оживити" будь-який гардероб, не змінюючи його кардинально.

Різні брошки. Фото з Instagram

Особливе місце брошки зайняли на трикотажі. Светри, кардигани, жилети — з цим аксесуаром вони отримують іншу атмосферу: затишок поєднується з легким шиком. Соцмережі вже повні таких образів, а знаменитості не соромляться показувати брошки навіть у простих, повсякденних луках.

Ніжна брошка. Фото з Instagram

Правило "чим більше, тим яскравіше" теж працює. Кілька брошок різного розміру на білому піджаку або футболці створюють сучасний і трохи провокаційний вигляд, який одразу привертає увагу. А ті, хто хоче експериментувати, прикрашають брошками не лише одяг: ремінці сумок, капелюхи, шарфи, пояси джинсів — майданчиків для креативу безліч.

Бо сьогодні брошка вже не просто аксесуар. Вона здатна додати образу родзинки і навіть зіграти на ностальгії, яка зараз стала важливою складовою модної культури. Як зазначають деякі стилісти, це маленький штрих, який робить образ живим і щирим.

