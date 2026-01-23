Видео
Главная Культ "Бабушкин" стиль в трендовых украшениях — новая мода 2026 года

Дата публикации 23 января 2026 12:30
Украшения с историей — новый тренд, который будут носить все
Девушка с красивой брошью и серьгами. Фото: Instagram

Мода всегда любила удивлять неожиданными поворотами, и 2026 год не стал исключением. Одним из главных сюрпризов сезона стала брошь. Тот самый аксессуар, который раньше можно было увидеть только на праздничных костюмах или бабушкиных пальто, теперь появляется на подиумах и в повседневных луках современных девушек.

Новини.LIVE расскажет о нем все, что нам известно.

Украшение из прошлого, вернувшееся в моду

Самовыражение через одежду становится все важнее. Именно здесь брошь получила вторую жизнь. По словам стилистов, это один из немногих аксессуаров, который способен "оживить" любой гардероб, не меняя его кардинально.

Брошки знову актуальні серед аксесуарів
Разные броши. Фото из Instagram

Особое место броши заняли на трикотаже. Свитера, кардиганы, жилеты — с этим аксессуаром они получают другую атмосферу: уют сочетается с легким шиком. Соцсети уже полны таких образов, а знаменитости не стесняются показывать броши даже в простых, повседневных луках.

Брошка додасть родзинки різним образам
Нежная брошь. Фото из Instagram

Правило "чем больше, тем ярче" тоже работает. Несколько брошек разного размера на белом пиджаке или футболке создают современный и немного провокационный вид, который сразу привлекает внимание. А те, кто хочет экспериментировать, украшают брошами не только одежду: ремешки сумок, шляпы, шарфы, пояса джинсов — площадок для креатива множество.

Потому что сегодня брошь уже не просто аксессуар. Она способна добавить образу изюминки и даже сыграть на ностальгии, которая сейчас стала важной составляющей модной культуры. Как отмечают некоторые стилисты, это маленький штрих, который делает образ живым и искренним.

Какие еще аксессуары будут носить в 2026 году

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
