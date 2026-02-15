Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Без маніпуляцій — як закохати у себе будь-якого чоловіка

Без маніпуляцій — як закохати у себе будь-якого чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 18:45
Як закохати у себе будь-якого чоловіка — 5 найпростіших правил
Щаслива пара. Фото: freepik

Закоханість не народжується з маніпуляцій. Якщо вірити психології, то кохання зʼявляється там, де є щирість і внутрішня опора. Лайф-коуч та сексолог Віталій Курсік пояснив, як дійсно вдасться зачепити чоловіка.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Як привернути увагу чоловіка

Слухайте його

Чоловіки не менш емоційні, ніж жінки, просто їх рідше вчать говорити про це. Коли ви не перебиваєте, не знецінюєте, не даєте порад без запиту — між вами з’являється довіра. Погляд в очі, уточнююче запитання, щира реакція — і він відчуває себе почутим. 

Говоріть про те, що вам подобається в ньому

Не абстрактне "ти класний", а конкретика: "Мені сподобалося, як ти вирішив це питання", "Я захоплююсь твоєю витримкою". Чоловіки тонко реагують на визнання їхніх дій. Це додає їм крила.

Розбирайтеся в собі

Психологія не про складні терміни. Це про вміння зрозуміти: чому я зараз злюся? Чого боюся? Чого хочу насправді? Жінка, яка усвідомлює свої емоції, не грає в здогадки й образи. Вона говорить прямо і це дуже приваблює.

Дружіть зі своїм тілом

Сексуальність починається не з підборів, а з прийняття. Коли жінка не воює зі своїм відображенням у дзеркалі, вона розслаблена. Вона дозволяє собі відчувати, сміятися, торкатися. Такий стан зчитується без слів.

Не намагайтеся заслужити любов

Найбільша помилка — доводити свою "цінність". Людей притягує не старанність, а внутрішній вогонь. Займайтеся тим, що вас захоплює. Малюйте, танцюйте, запускайте нові проєкти. Коли у вас є своє життя, ви стаєте цікавою для усіх, хто вас оточує.

Раніше ми писали про те, які є ознаки дійсно щасливих і гармонійних стосунків.

Також ми повідомляли, чому іноді корисно відмовитись від гаджетів.

лайфхаки поради кохання психологія стосунків чоловіча психологія
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації