Главная Культ Без манипуляций — как влюбить в себя любого мужчину

Без манипуляций — как влюбить в себя любого мужчину

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 18:45
Как влюбить в себя любого мужчину — 5 самых простых правил
Счастливая пара. Фото: freepik

Влюбленность не рождается из манипуляций. Если верить психологии, то любовь появляется там, где есть искренность и внутренняя опора. Лайф-коуч и сексолог Виталий Курсик объяснил, как действительно удастся зацепить мужчину.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Україна".

Слушайте его

Мужчины не менее эмоциональны, чем женщины, просто их реже учат говорить об этом. Когда вы не перебиваете, не обесцениваете, не даете советов без запроса — между вами появляется доверие. Взгляд в глаза, уточняющий вопрос, искренняя реакция — и он чувствует себя услышанным.

Говорите о том, что вам нравится в нем

Не абстрактное "ты классный", а конкретика: "Мне понравилось, как ты решил этот вопрос", "Я восхищаюсь твоей выдержкой". Мужчины тонко реагируют на признание их действий. Это придает им крылья.

Разбирайтесь в себе

Психология не о сложных терминах. Это об умении понять: почему я сейчас злюсь? Чего боюсь? Чего хочу на самом деле? Женщина, которая осознает свои эмоции, не играет в догадки и обиды. Она говорит прямо и это очень привлекает.

Дружите со своим телом

Сексуальность начинается не с каблуков, а с принятия. Когда женщина не воюет со своим отражением в зеркале, она расслаблена. Она позволяет себе чувствовать, смеяться, прикасаться. Такое состояние считывается без слов.

Не пытайтесь заслужить любовь

Самая большая ошибка — доказывать свою "ценность". Людей притягивает не усердие, а внутренний огонь. Занимайтесь тем, что вас увлекает. Рисуйте, танцуйте, запускайте новые проекты. Когда у вас есть своя жизнь, вы становитесь интересной для всех, кто вас окружает.

лайфхаки советы любовь психология отношений мужская психология
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
