Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Тревожность в 20+ — норма или проблема нашего времени

Тревожность в 20+ — норма или проблема нашего времени

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 15:18
Постоянный стресс в 20+ — когда тревога перестает быть нормой
Расстроенная девушка. Фото: freepik

Мы привыкли называть тревожность "характером". Мол, человек просто такой осторожный, чувствительный, все принимает близко к сердцу. Но иногда за этой привычностью скрывается состояние, которое тихо истощает годами.

Новини.LIVE опираясь на слова психологов, сделал определенные выводы по этому поводу.

Реклама
Читайте также:

Как понять, что тревожность стала проблемой

Простыми словами, тревога — это фоновое напряжение, будто внутри постоянно натянутая струна. Будто расслабиться опасно. Как будто стоит лишь на минуту потерять контроль и что-то обязательно произойдет.

Нормальная тревога имеет причину и границы. Она появляется перед важным разговором или поездкой, помогает собраться и отступает, когда ситуация проходит. Проблема начинается тогда, когда тревога становится фоном. Когда день спокойный, а внутри все равно беспокойство. Когда мозг упорно ищет угрозу даже там, где ее нет.

Первым делом часто страдает сон. Человек может заснуть, но не отдохнуть. Просыпаться с ощущением, будто ночь прошла в работе. Мысли крутятся по кругу, и даже мелочь разрастается до масштаба катастрофы.

Затем подключается тело. Сжатые плечи, напряженная челюсть, ком в горле, тяжесть в груди. Медицинские обследования ничего не показывают и это пугает еще больше. Потому что если анализы "нормальные", почему так плохо?

Тревога влияет и на решения. Появляется страх ошибиться. Желание все проверить трижды. Отложить. Выбрать наименее рискованный вариант — даже если он не о желании, а лишь о безопасности. Жизнь постепенно сужается до зоны, где вроде бы спокойнее.

И главное то, что она редко проходит сама. Нервная система привыкает быть настороже. Это становится новой нормой. Человек может уже и не помнить, как это — жить без постоянного внутреннего напряжения. В этом случае консультация психолога точно не будет лишней.

Ранее мы писали о том, как выглядят здоровые отношения.

Также мы сообщали, как один психологический трюк помог девушке бросить курить вейп.

психология молодость интересные факты тревожные признаки
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации