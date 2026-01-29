Відео
Головна Культ Без води і світла — експерт розповів, як доглядати за волоссям

Без води і світла — експерт розповів, як доглядати за волоссям

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 13:54
Як помити волосся без води — дерматолог дала корисні поради
Дівчина миє волося. Фото: freepik

Життя в умовах перебоїв зі світлом та водою змушує нас шукати нестандартні рішення навіть для базової гігієни. Особливо гостро це відчувається взимку, коли холод і сухе повітря роблять шкіру та волосся ще більш чутливими. 

Дерматолог Ольг Жомир в студії "Сніданок. Вихідний" поділилась порадами, які реально працюють, а які трюки з соцмереж краще відкласти.

Читайте також:

Як доглядати за волоссям без води

Сухий шампунь

Сухі шампуні зараз популярні, але лікарка попереджає, що це не повноцінне миття. Вони лише вбирають жир, не очищають шкіру, а при частому використанні можуть дратувати фолікули. Після застосування сухого шампуню важливо хоча б раз на тиждень мити голову звичайним шампунем і, за потреби, робити легкий пілінг шкіри голови. Трихологи радять не нехтувати цим, бо інакше можна отримати сухість, свербіж і навіть проблеми з ростом волосся.

Народні методи

У соцмережах часто радять мити голову содою, присипати мукою чи навіть натирати какао. Звучить креативно, але дерматологи б’ють на сполох. Сода пересушує шкіру, порушує її бар’єр і може провокувати дерматит. Какао та мука забивають фолікули і заважають нормальному очищенню. Тому такі експеременти з волоссям краще не проводити.

Чи варто мити волосся холодною водою

Миття волосся холодною водою часто здається порятунком під час відключень гарячої води. Проте Ольга Жомир пояснила, що холод не змиває шампунь повністю, залишки засобу створюють плівку на шкірі, а різке охолодження може спазмувати судини і послабити фолікули. Якщо хочеться зберегти волосся здоровим, краще використовувати хоча б кімнатну температуру.

Миття волосся холодною водою
Дівчина в душі. Фото: freepik

Як сушити волосся без фена

Без електрики фену не вистачає, а сушити волосся над газовою плитою — небезпечно. Найбезпечніший варіант — спеціальний тюрбан із вбираючою внутрішньою стороною та гладкою зовнішньою. Він зменшує тертя, дозволяє волоссю висихати природно і захищає від переохолодження. Дизайнери аксесуарів для волосся давно відзначають, що правильний тюрбан реально зберігає структуру пасм і економить час.

Гігієна тіла без душу

Коли повноцінний душ неможливий кілька днів, достатньо приділити увагу найчутливішим зонам: обличчю, шиї, під пахвами та інтимній зоні. Вологі серветки або спеціальні очищувальні засоби без спирту — найкращий варіант. Лікарка радить обирати дитячі серветки, бо вони проходять суворий контроль і підходять навіть для дуже чутливої шкіри. Не забувайте і про зволоження: креми для сухої або атопічної шкіри допомагають зберегти бар’єр і зменшити роздратування.

Раніше ми писали про те, що контуринг волосся цього сезону в тренді.

Також ми повідомляли, що деякі популярні відтінки волосся не створені для жінок 40+.

мода волосся краса догляд стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
